Футбол, как и мотоциклы, имеет миллионную армию фанатов по всему миру. В этот раз Men 24 решил совместить эти два понятия в одном материале. К твоему вниманию чрезвычайно крутой Harley-Davidson Black Rod, который немецкие кастомеры создали специально для футболиста сборной Нидерландов Найджела де Йонга.

Сейчас 36-летний спортсмен ведет бизнес в Катаре, а также играет за футбольный клуб Аль-Шахания. Но когда-то он был одним из столпов сборной Нидерландов. В те времена футболист обратился к кастом-гаражу Thunderbike, чтобы для него создали крутой байк. Смотри на Men 24 , что из этого получилось.

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Ребята из Thunderbike около 6 лет назад работали над проектом для де Йонга. Футболист стремился создать собственный VRS. Так на свет появился байк под названием Black Rod.

ВVRSC – V-Twin Racing Street Custom – семейство маслбайков, созданных Harley-Davidson с 2001 по 2017 годы для борьбы (в основном) с японскими машинами. За все это время американцы создали множество вариантов, в том числе нечто под названием Night Rod.

В основе мода стоит Night Rod. Но немцы переосмыслили его, подарили новое дыхание, а также название – Black Rod. Теперь у байка новые крылья, колеса, очень темная окраска. Все это обернуто вокруг кузова с пневматической подвеской и передним комплектом управления.

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Нам не сообщается, сколько футболист выложил за этот кастом. Но можем предположить, что модернизация обошлась ему в 3000 евро . Это мы не учитываем донора, а также работу. Что же, считаем, за такой крутой байк не жалко выложить эту сумму.

Заметим, что это не первый его кастомный байк. Де Йонг фанат Harley-Davidson, а в его гараже есть как минимум еще один крутой мотоцикл, над которым поработали кастомер ы .

Мы в восторге от Harley-Davidson Black Rod, который создали ребята из Thunderbike. Знают они, какими должн ы б ы ть крутые и красивые байки, на которых хочется ехать всем!