Harley-Davidson – легендарний бренд мотоциклів, про який чув, мабуть, кожен. А тепер же у всіх випала відмінна нагода мати у своєму гаражі справжню історію. Harley-Davidson VD 1934 року виставили на продаж. Розповідаємо на Men 24, у скільки оцінили байк і як він виглядає зараз!

До 1934 року Велика депресія була у розпалі. Продажі Harley-Davidson впали з 21 тисячі одиниць у 1929 році до 3703 у 1933. Але це не завадило Harley представити нову лінійку мотоциклів у 1934 році. Попри те, що люди не могли собі дозволити нічого, не кажучи вже про новенький байк. Цей VD, виставлений на продаж Bring a Trailer, – відмінний приклад Harley часів Великої депресії. Men 24 розповість цікаве про байк!

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Двигун – той же самий агрегат з плоскою головкою 45 кубічних дюймів, який Harley представив у 1929 році, коли почалася депресія. Він оснащений головками циліндрів Ricardo, чотирма кулачками, двома клапанами, що приводять у рух байк, а також системою мастила з повною втратою масла, адже тоді ніхто не дбав про довкілля. І екземпляр, виставлений на продаж, зберігся практично в ідеальному стані. Ба більше, кожен фанат марки може побачити, що змінилося не так уже й багато, хоч і минуло понад 80 років з моменту виходу мотоцикла.



У байку використаний двигун, який Harley представила у 1929 році / Фото bringatrailer

Його двигун з'єднаний з триступеневою механічною коробкою передач, а не з секвентальною трансмісією, керованою ручним перемикачем на лівій стороні бензобака. Лівий важіль керує переднім барабанним гальмом, а не зчепленням. А ліва ручка регулює кут випередження запалювання, що у сучасних байках робиться автоматично. Правий важіль керує дроселем, як уже могли звикнути власники Harley, а права нога – заднім барабанним гальмом.

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Єдиний датчик, який є на цьому байку, – амперметр. Немає ані спідометра, ані одометра. У нього також відсутня задня підвіска. Є лише пружинне сидіння, яке поглинає удари під час їзди. Колеса з хромованими спицями у відмінному стані. Чого не скажеш про шини: вони старі та мають потріскані боковини. Тож новому власнику потрібно буде їх замінити, якщо він таки плануватиме іноді їздити на старенькому Harley.



Замість задніх амортизаторів – пружинне сидіння / Фото bringatrailer

Продають Harley-Davidson VD 1934 року на Bring a Trailer за 9 500 доларів США. До завершення торгів залишилося 4 дні. У них уже беруть участь 6 учасників. І не виключено, що їх стане більше напередодні моменту продажу.

На цьому відео можеш послухати, як звучить Harley-Davidson VD 1934 року:

Схоже, для Harley-Davidson це був дуже правильний байк, який зійшов з конвеєра у не зовсім відповідний час. Незабаром після того, як цей мотоцикл представили, Harley взялася за створення промислових силових установок на основі двигунів своїх мотоциклів, а також комерційних авто, таких як Servi-Car. У результаті, Друга світова війна рятує Harley-Davidson з величезними урядовими замовленнями на військові мотоцикли.

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