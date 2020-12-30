Harley-Davidson – один из тех немногих уважаемых брендов, чья история насчитывает более сотни лет. У него есть преданная миллионная армия поклонников по всему миру. Именно ему мы обязаны появлению зеркал заднего вида и других инноваций, которыми пользуются сейчас. Но мы убеждены, что ты знаешь о Harley далеко не все. Лови 7 крутых и интересных фактов о Harley-Davidson на Men 24.

К твоему вниманию 7 малоизвестных фактов о Harley-Davidson, которые ты мог не знать. Некоторые из них имеют решающее значение для истории, а некоторые – просто смешные. Айда вместе с Men 24 разбираться в малоизвестных фактах о Harley-Davidson.

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1. Двигатель Harley V-twin родился в 1909 году

В 2016 году компания Harley-Davidson представила Milwaukee Eight, девятый двигатель Big Twin в своей истории и первый новый, вышедший за 15 лет. Но самый первый его V-образный двигатель установили на раму в 1909 году, и с тех пор они были неразрывно связаны с Harley. И это несмотря на то, что первая версия была плохой и продержалась в производстве всего один год.

Однако компания Harley-Davidson не изобрели V-twin и не была первой компанией, которая использовала его на мотоцикле. Эта награда досталась его конкуренту, Indian Motorcycle, который сегодня принадлежит Polaris Industries (NYSE: PII). Компания Indian представила V-образный двухцилиндровый двигатель в 1904 году, а два года спустя начала устанавливать его на гоночные мотоциклы. В 2013 году Indian также выпустила новый мускулистый V-образный двухцилиндровый двигатель Thunder Stroke 111.



Первый V-twin от Harley появился в 1909 году / Фото yesterdays

2. Harley для успеха понадобилось 20 лет

Хотя компания была основана через пять лет после Indian Motorcycle, которая использовала свои гоночные мотоциклы для наращивания армии поклонников, до 1920 года Harley-Davidson стала крупнейшим производителем мотоциклов в мире, имея более 2000 дилеров в 67 странах. Это была гоночная команда Harley "Wrecking Crew" – название, которое она получила благодаря своему господству в спорте в середине 1910-х годов, и которую позже приняла и высшая гоночная команда Indian, – которая помогла Harley подняться на вершину.

Сегодня Honda Motors считается производителем мотоциклов с высокой производительностью, но она производит все, от небольших скутеров до Gold Wings, от двигателей объемом 50 кубических сантиметров до крупных блоков объемом 1800. В мире больших байков с двигателями 601 кубический сантиметр и более Harley-Davidson по-прежнему остается королем, а в США по-прежнему занимает 50% рынка.



Harley-Davidson очень быстро стал популярным / Фото yesterdays

3. Первый карбюратор сделали из консервной банки

Согласно многим источникам, первый мотоцикл Harley-Davidson имел одноцилиндровый двигатель и развивал максимальную скорость 25 миль в час, а вместо карбюратора использовалась банка из-под томатов. К сожалению, это может быть больше выдумкой, чем фактом. В то время как онлайн-справочник Encyclopedia.com цитирует его как часть истории компании, а в книге "Все, что вам нужно знать: мотоциклы Harley-Davidson" упоминается как часть знаний о Harley, другие настроены более скептически.

В другой книге "При создании: миф, реальность и происхождение мотоцикла Harley-Dsvidson, 1901-1909 годы" автор Герберт Вагнер опровергает эту историю. Внук основателя компании Вилли Дж. Дэвидсон тоже сомневается, отмечая: "Я не могу представить, чтобы они соглашались на что-то настолько примитивное".

Но звучит круто, не так ли? Поэтому у нас теплиться надежда, что банка из-под томатов сыграла свою роль в создании Harley.

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4. Harley продает также одежда

Конечно, Harley-Davidson продает много мотоциклов. Только в 2016 году удалось реализовать более 262 000 мотоциклов. И нет ничего удивительного, что именно они составляют основную часть его годового дохода в размере 6 миллиардов долларов. Но военно-промышленный комплекс под брендом Harley тоже вносит существенные изменения.

Например, в 2016 году на товары общего назначения приходилось лишь 5,4% выручки. Это по-прежнему составляет почти 285 миллионов долларов. Бренд создает кожаные куртки, ботинки, футболки, джинсы и многое другое. Причем покупают эту одежду не только владельцы Harley, но и ярые фанаты, которые пока только мечтают о байке.



Harley-Davidson занимается также одеждой / Фото thunderbike

5. Когда Harley изготавливали в Японии

Несмотря на свой имидж символа американского производства, Harley-Davidson также имеет производственные мощности в Индии (открытые в 2011 году) и сборочный завод в Бразилии. Ранее его раскритиковали за планы по открытию нового завода в Таиланде.

Однако, это были не первые его попытки освоить иностранное производство. Он предоставил японской компании Sankyo лицензию на производство копий своих мотоциклов для японского рынка во время Великой депрессии, производство которых началось в 1935 году. Говорят, что именно японские мотоциклы поддерживали Harley на плаву. Однако в 1950 году бизнес пришлось продать компании Showa. Хотя подразделение прекратило производство мотоциклов в 1959 году, Showa продолжает поставлять запчасти для Harley-Davidson сегодня, в частности, переднюю вилку.

6. Вот почему Harley называют "свиньями"

Название "кабанчик" – синоним мотоциклов Harley-Davidson, и хотя ты мог ожидать, что это как-то связано с их значительными огромными размерами (или звуком), на самом деле это прозвище появилось потому, что член гоночной команды Harley Рэй Вейшаар имел поросенка, который стал талисманом команды. После победы в соревнованиях члены команды отправлялись на победный круг со своим талисманом-свиньей.

Coca-Cola связывает появление этого прозвища с 200-мыльным забегом в Марионе, штат Иллинойс, в 1920 году, где Вейшаара сфотографировали, когда он давал поросенку кока-колу после того, как команда Harley заняла все три верхние места.



Свинья была талисманом Harley / Фото pinterest

7. "Дикий" – первый фильм с Harley

Фильм "Дикий" с Марлоном Брандо стал лентой, которая впервые показала Harley-Davidson на большом экране.

Конечно, Брандо ездил не на Harley, а на Triumph Thunderbird 6T. Однако заклятый враг Брандо, Чино, с конкурирующей мотоциклетной банды Beetles (которую играет Ли Марвин), оседлал Harley-Davidson Hydra Glide 1950 года. Еще один интересный факт: говорят, что мотоциклетная банда Beetles вдохновила рок-группу на то, чтобы позже назвать себя чем-то очень похожим.

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