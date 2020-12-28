Harley-Davidson – легендарный бренд мотоциклов, о котором слышал, пожалуй, каждый. А теперь же во всех выпала отличная возможность иметь в своем гараже настоящую историю. Harley-Davidson VD 1934 выставили на продажу. Рассказываем на Men 24, во сколько оценили байк и как он выглядит сейчас!

К 1934 году Великая депрессия была в разгаре. Продажи Harley-Davidson упали с 21 000 единиц в 1929 году до 3703 в 1933. Но это не помешало Harley представить новую линейку мотоциклов в 1934 году. Несмотря на то, что люди не могли себе позволить ничего, не говоря уже о новом байк. Этот VD, выставленный на продажу Bring a Trailer , – отличный пример Harley времен Великой депрессии. Men 24 расскажет интересное о байке!

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Двигатель – тот же самый агрегат с плоской головкой 45 кубических дюймов, который Harley представил в 1929 году, когда началась депрессия. Он оснащен головками цилиндров Ricardo, четырьмя кулачками, двумя клапанами, приводящими в движение байк, а также системой смазки с полной потерей масла, ведь тогда никто не заботился об окружающей среде. И экземпляр, выставленный на продажу, сохранился практически в идеальном состоянии. Более того, каждый фанат марки может увидеть, что изменилось не так уж и много, хотя и прошло более 80 лет с момента выхода мотоцикла.



В байке использован двигатель, который Harley представила в 1929 году / Фото bringatrailer

Его двигатель соединен с трехступенчатой механической коробкой передач , а не с секвентальной трансмиссией, управляемой ручным переключателем на левой стороне бензобака. Левый рычаг руководит передним барабанным тормозом, а не сцеплением. А левая ручка регулирует угол опережения зажигания, что в современных байках делается автоматически. Правый рычаг управляет дросселем, как уже могли привыкнуть владельцы Harley, а правая нога – задним барабанным тормозом.

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Единственный датчик, который есть на этом байке, – амперметр. Нет ни спидометра, ни одометра . У него также отсутствует задняя подвеска. Есть только пружинное сиденье, которое поглощает удары во время езды. Колеса с хромированными спицами в отличном состоянии. Чего не скажешь о шинах: они старые и имеют потрескавшиеся боковины. Поэтому новому владельцу нужно будет их заменить, если он все-таки планирует иногда ездить на стареньком Harley.



Вместо задних амортизаторов – пружинное сиденья / Фото bringatrailer

Продают Harley-Davidson VD 1934 на Bring a Trailer за 9500 долларов США . К завершению торгов осталось 4 дня. В них уже принимают участие 6 участников. И не исключено, что их станет больше накануне момента продажи.

На этом видео можешь послушать, как звучит Harley-Davidson VD 1934:

Похоже, для Harley-Davidson это был очень правильный байк, который сошел с конвейера в не совсем подходящее время. Вскоре после того, как этот мотоцикл представили, Harley взялась за создание промышленных силовых установок на основе двигателей своих мотоциклов, а также коммерческих авто, таких как Servi-Car. В результате Вторая мировая война спасает Harley-Davidson с огромными правительственными заказами на военные мотоциклы.