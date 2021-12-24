Hayabusa2, OSIRIS-Rex, Lucy: найцікавіше про астероїдні місії людства

Дослідження астероїдів не припиняється, і навряд чи припиниться найближчим часом. Адже ці космічні об’єкти неабияк цікавлять вчених (та що казати, далеко не тільки їх).

Про місії Galileo, Shoemaker, Cassini, Deep Space 1, Stardust, Hayabusa, Rosetta, Dawn, New Horizons ми вже розповіли. Сьогодні завершуємо цю історію ще кількома цікавими оповідями.

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Політ сапсана: Рюгу

Японський корабель Hayabusa2 ("Сапсан 2") вилетів 2 грудня 2014 року, і прибув на астероїд Рюгу 27 червня 2018. Там успішно взяв зразки (закинувши на космічне тіло купку маленьких роботів), і повернув їх на Землю у грудні 2020 року.

До слова, це ще один потенційно небезпечний навколоземний об'єкт.

навколоземний об'єкт. Тому Hayabusa2 ще про всяк випадок вистрелив у цей астероїд, створивши там штучний кратер (так вчені змогли зазирнути всередину Рюгу).



Астероїд Рюгу / Фото JAXA

Що цікаво, Hayabusa2 не припинив місію: зараз він летить до астероїда 1998 KY26, куди прибуде аж у липні 2031. А дорогою пролетить повз астероїд 2001 CC21 у 2026 році. Тож очікуємо від японських учених нової цікавої інформації.

Місія Осіріса: шматочок Бенну

Апарат від NASA OSIRIS-Rex запустили 8 вересня 2016 року. До астероїда Бенну він прибув у серпні 2018, і провів там майже два роки – вивчав астероїд з орбіти.

20 жовтня 2020 OSIRIS-REx захопив зразок скелястого світу Бенну, щоб повернути його на Землю.

У травні 2021 він відлетів, повернутися на Землю за планом має у вересні 2023 року.



Астероїд Бенну / Фото NASA

Тож учені чекають на доволі цікавий вантаж.

Нехай це зробить Люсі: троянські астероїди

Як ти вже знаєш, більшість астероїдних місій покликані вивчати навколоземні астероїди, ну і ще астероїди головного поясу. А от місію NASA Lucy ("Люсі") розробили для дещо іншого.

Lucy пролетить повз один астероїд головного поясу, але загалом місія присвячена троянським астероїдам, які обертаються навколо Сонця – попереду і позаду Юпітера.

які обертаються навколо Сонця – попереду і позаду Юпітера. Упродовж 12 років після запуску (в жовтні 2021) Lucy пролетить повз 7 різних троянів, що дасть вченим змогу побачити різноманітність цих об’єктів.



Троянські астероїди / Фото NASA

До слова, загалом троянських астероїдів вчені нарахували понад 10 тисяч, і жодна місія ніколи не вивчала їх зблизька.

А чому б не нагадати собі про Тунгуський метеорит? Дивись відео:

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.