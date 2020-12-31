Недостаточно просто выложить объявление о продаже своего автомобиля, если ты хочешь быстро найти ему нового владельца. Нужно подойти к процессу творчески. Например, как это сделал наш новый герой. Он решил снять крутой ролик для того, чтобы продать свой старенький Ford Focus. Гарантируем, что после просмотра видео ты бы и сам задумался над покупкой этого автомобиля!

Наш новый герой, Джон Г ё рке, пытаясь продать свой Ford Focus SE 2010 года выпуска, решил подойти к этому процессу креативно. Он попросил о помощи друзей, вместе с которыми удалось снять двухминутную видеорекламу. Смотри крутой ролик на Men 24 !

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По словам Г ё рке, сюжет рекламы – да, у нее есть сюжет – рассказывает о мужчине, который пережил тяжелую ночь. И он буквально оживает, садясь за руль Ford Focus. На ролике видно, как мужчина покидает город в стиле голливудских блокбастеров, прежде чем оказывается на сельской грунтовой дороге. Заканчивается рекламный ролик тем, что Г ё рке выходит из машины, его воротник рубашки опущен, а голос за кадром говорит: "Принеси хладнокровие в этот Ford Focus 2010" , когда цена мигает на экране.

Джон Г ё рке креативно подошел к продаже своего автомобиля, сняв крутой ролик:

Г ё рке владел автомобилем в течение 3 лет. А продать его пришлось, ведь у него родился еще один ребенок. Теперь он – отец 3 детей. На съемку ролика его вдохновил клип певца The Weeknd "Blinding Lights".

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На одометре Ford Focus 12000 миль. А оценил машину Г ё рке в 5999 долларов США . По словам Джона, машина в хорошем состоянии, с частой заменой масла. Под капотом Focus неплохой 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель, который выдает 140 лошадиных сил. Кто бы ни стал новым владельцем Ford Focus, он однозначно будет доволен.

А мы надеемся, что тебя такой подход к рекламе автомобиля вдохновит. И в следующий раз ты не будешь просто выкладывать скучное объявления. Не исключено, что именно твоё видео станет вирусным, что позволит тебе заработать не только на продаже машины, но и на монетизации!