Этот парень похудел на 120 килограммов: теперь его просто не узнать
Ничто так не вдохновляет на изменения, как реальные истории из жизни. В новом материале Men 24 расскажет тебе о парне, которому удалось избавиться от 120 лишних килограммов. Смотри, как изменилось его тело и что он для этого сделал!
Знакомься, это Эндрю Голдблатт. В 15-летнем возрасте, после смерти отца, он упал в глубокую депрессию. Стал замкнутым в себе, едва выходил из дома и нашел утешение во вредной пище. Men 24 расскажет его историю трансформации из гадкого утенка в крутого парня. Она однозначно вдохновит и тебя
Это интересно Блогер на месяц отказался от сахара: смотри, как изменилось его тело
Я не хотел ничего делать. Просто сидел в своей тихой комнате. Я набрал около 136 килограммов за 4 года. Всегда ел и пил плохие продукты,
– признается Эндрю.
Затем он понял, что так дальше продолжаться не может. Он испытывал различные диеты, но похудеть ему не удалось.
Я похудел на несколько килограммов, а на следующей неделе или месяце у меня случился рецидив. И каждый день был новой ловушкой для моей диеты,
– рассказал Голдблатт.
В самый тяжелый период его вес достиг отметки 244 килограмма. Это вызвало серьезную угрозу для здоровья, из-за которой он едва не погиб. И только после этого парню удалось переосмыслить свою жизнь и изменить ее кардинально!
Я едва мог встать с постели, поэтому я даже не говорю о спуске по лестнице,
– признался Эндрю.
Примечательно 5 простых хитростей, которые позволят похудеть мужчине
Он решил дать себе шанс и взялся за окончательный план по похудению, прогуливаясь дома. Его целью было пройти хотя бы милю. После того как он сбросил несколько килограммов, Эндрю наконец пошел в спортзал и "быстро влюбился в фитнес и спорт". И так мелкими шагами его тело приобретало новую форму, а также избавлялось лишнего. До тех пор, пока весы не показали цифру на 122 килограмма меньше!
В конце концов, для меня это ясно. Ты единственный, кто может исправить твою жизнь. Ты не можешь позволить другим делать это за себя. Поэтому всем, кто хочет похудеть, я советую: не ждите и двигайтесь! Немедленно!,
– резюмировал Эндрю.
Поэтому не стоит ожидать, пока кто-то наконец возьмется за твоё тело. Возьми себя в руки и стань наконец лучшей версией себя вчерашнего!
Читай также Этот блогер похудел на 20 килограммов, теперь он звезда сети
Поделиться новостью
-
Выбор редакции к зимним праздникам: интересные факты о De Luxe Honey Pepper от Nemiroff30 ноября , 18:19
-
Как приготовить алкогольный коктейль Nemiroff 20th Century Twist: попробуй себя в роли барMENa27 ноября , 17:11
-
Мужской гороскоп на неделю 30 ноября – 6 декабря для всех знаков Зодиака29 ноября , 11:21