Ничто так не вдохновляет на изменения, как реальные истории из жизни. В новом материале Men 24 расскажет тебе о парне, которому удалось избавиться от 120 лишних килограммов. Смотри, как изменилось его тело и что он для этого сделал!

Знакомься, это Эндрю Голдблатт. В 15-летнем возрасте, после смерти отца, он упал в глубокую депрессию. Стал замкнутым в себе, едва выходил из дома и нашел утешение во вредной пище. Men 24 расскажет его историю трансформации из гадкого утенка в крутого парня. Она однозначно вдохновит и тебя

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Я не хотел ничего делать. Просто сидел в своей тихой комнате. Я набрал около 136 килограммов за 4 года. Всегда ел и пил плохие продукты,

– признается Эндрю.

Затем он понял, что так дальше продолжаться не может. Он испытывал различные диеты, но похудеть ему не удалось.

Я похудел на несколько килограммов, а на следующей неделе или месяце у меня случился рецидив. И каждый день был новой ловушкой для моей диеты,

– рассказал Голдблатт.

В самый тяжелый период его вес достиг отметки 244 килограмма. Это вызвало серьезную угрозу для здоровья, из-за которой он едва не погиб. И только после этого парню удалось переосмыслить свою жизнь и изменить ее кардинально!

Я едва мог встать с постели, поэтому я даже не говорю о спуске по лестнице,

– признался Эндрю.

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Он решил дать себе шанс и взялся за окончательный план по похудению, прогуливаясь дома. Его целью было пройти хотя бы милю. После того как он сбросил несколько килограммов, Эндрю наконец пошел в спортзал и "быстро влюбился в фитнес и спорт". И так мелкими шагами его тело приобретало новую форму, а также избавлялось лишнего. До тех пор, пока весы не показали цифру на 122 килограмма меньше!

В конце концов, для меня это ясно. Ты единственный, кто может исправить твою жизнь. Ты не можешь позволить другим делать это за себя. Поэтому всем, кто хочет похудеть, я советую: не ждите и двигайтесь! Немедленно!,

– резюмировал Эндрю.

Поэтому не стоит ожидать, пока кто-то наконец возьмется за твоё тело. Возьми себя в руки и стань наконец лучшей версией себя вчерашнего!