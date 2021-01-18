В последнее время кастомным называют любой мотоцикл, который прошел ряд доработок. Но это не совсем справедливо. Ведь мы прекрасно понимаем, что действительно кастомным можно считать байк, который построили практически с нуля, придав ему самобытный характер и невероятный дизайн. Men 24 на этот раз расскажет именно о таком. Айда смотреть на эксклюзивный кастом с Honda CB360.

Старая Honda CB360 70-х годов прошлого века – байк, который должен был доживать своих последних дней на свалке. Но сотрудники Titan Motorcycles из Австрии решили, что рано списывать этот мотоцикл. Они вдохнули в него новую жизнь. А Men 24 предлагает посмотреть, что из этого всего вышло.

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Михал Зибенхофер спас ржавый CB360 от рук переработчиков металлолома. Он превратил его в хаотичный мото-арт в гараже Titan в Граце, Австрия. Сама мастерская тоже имеет интересную историю и символизм.



Honda CB360 имела шансы сгнить на свалке металлолома, но ей повезло

Нам сказали, что это был сарай для государственных лошадей, поэтому здесь всегда учитывалась мощность,

– отметил Зибенхофер.

Над деревянным сиденьем мотоцикла работал Руди Гарнвейднер. Он обладает столярным цехом. Использовал мастер доску из оливкового дерева, которая и стала креслом для Honda CB360. Но отметим, что Зибенхофер не ожидал, что Руди подойдет к процессу настолько скрупулезно и виртуозно. У него же не было опыта создания сидений для мотоциклов. Тем более деревянных.

Я бы не ожидал такой точности с самого начала. Встроенные карманы на нижней стороне для минимального количества электричества, кабельные вводы аккуратно вырезаны. Есть даже канавка для клея на нижней стороне,

– не без восторга рассказывает Зибенхофер.

Мастер решил также перебрать двигатель. Поршень, цилиндр и головку цилиндра он повернул на 180 градусов вокруг вертикальной оси. Потому что ему так захотелось. Шпильки пришлось переместить, маслопроводы расширить, а цепям привода понадобилось больше места. Над дополнительными запчастями он работал вручную. А изготавливал их дома.

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Я всегда стремился взять самый страшный мотоцикл, какой только можно найти. И сделать из него что-то действительно крутое. Байк построили только для шоу. Мы выставляли его на выставке кастом-байков в Бад-Зальцуфлене (Германия), и я выиграл с ним чемпионат Австрии. Он никогда не был предназначен для настоящей езды,

– рассказывает Зибенхофер.

В Австрии использование комбинированного нежного тормоза для передних и задних колес запрещено. Поэтому для поездки на дороге придется много переделать. А это, по мнению мастера, уже плохо влияет на дизайн.



К сожалению, на этом байке ездить запрещено, но смотреть на него – нет

И несмотря на то, что на этой Honda CB360 не погоняешь городом, она все равно вызывает неистовый восторг. Подозреваем, что она органично вписалась бы где-то в пустыне во время съемок нового "Безумного Макса".

Все фото Klemens Koenig