За останні 15 років Мартін Беккер з MB Cycles здобув репутацію одного з найкращих виробників байків Harley за індивідуальним замовленням у Німеччині. Він регулярно з'являється на виставках і в таких журналах як Customer, але не потрібно бути ентузіастом V-twin, щоб помітити, що його робота – щось особливе. Men 24 розповість про новий кастомний байк від Мартіна Беккера.

Кілька місяців тому Мартін Беккер зайнявся збіркою Dr Skin з двигуном S&S. Тепер же він представив новинку – Bonneville GS. Гайда разом з Men 24 дивитися, що ж таке показав кастомер з Німеччини.

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Шасі цього байка досить довго стояло у мене в салоні. План полягав у тому, щоб побудувати для себе гоночний байк і відвезти його на солоні озера Бонневіль,

– розповідає Беккер.

Потім Гвідо Соммер, клієнт і друг кастомера, відвідав його майстерню в Гейдельберзі, щоб випити пива й обговорити інший проєкт. Він побачив шасі та відразу ж закохався у нього.



Кастомний байк Мартін Беккер створив для свого друга і клієнта Гвідо Соммера / Фото bikeexif

"Після двох або трьох кухлів пива він умовив мене продати йому шасі. Ви не можете сказати "ні" такому чудовому покупцеві, а моя робота – будувати мотоцикли!", – наголосив кастомер.

Гвідо традиційно вирішив дати повну свободу Мартіну. Тож він вибрав спортивний образ з низькою посадкою для майбутнього байка. Рама HPU Softail 2002 року випуску надзвичайно низька, але, на щастя, дозволена для використання на дорогах.



Рама байка низька, але дозволена для використання на дорогах / Фото bikeexif

"Вам потрібна рама, яка вже зареєстрована у Німеччині. Неможливо побудувати "новий" байк з новою датою виробництва", – відсилається Мартін до законодавства країни.

Двигун 113ci S&S Evo-type, який поєднується з карбюратором Super E, видає близько 100 кінських сил. Короткий вихлоп – модифікований агрегат, створений за проєктом Мартіна Беккера австрійським виробником BSL, з розумною системою керування звуком від нідерландської компанії Jekill & Hyde (одним натисканням на кнопку він може перемикатися з "тихого" на "гучний").



Двигун байка видає близько 100 кінських сил / Фото bikeexif

S&S також поставила очисник повітря, котушки та запалювання, але трансмісія від Ultima) з шестиступеневою коробкою передач і 2-дюймовим ремінним приводом.

Встановити ці деталі було відносно просто для Мартіна, але підвіска вимагала зовсім нового набору навичок. Вилки (і супорти Brembo) від Suzuki GSX-R1000, під'єднані через модифіковані трійники від Wunderkind.



У кастомному байку використовуються супорти Brembo / Фото bikeexif

Ззаду є рідкісний алюмінієвий маятник JMC, який Мартін модифікував, щоб прикріпити до заднього крила ручної роботи без звичайних розпірок. Задня підвіска – це пневматична система з регульованою висотою від Legend, а колеса – від каліфорнійських фахівців DNA. Взуті в Dunlops, вони мають 21 дюйм спереду і 18 ззаду.

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Задня підвіска мотоцикла – пневматична система з регульованою висотою / Фото bikeexif

Мартін сам зробив ідеально інтегроване індивідуальне сидіння, але вкрав паливний бак у 125-кубового німецького мопеда 1960 року. Обтічник упізнаваний – від Harley Sport Glide 2018 року.

Зона кабіни забита деталями верхньої полиці, кліпсами ABM, власними ручками MB, елементами керування Beringer і спідометром Motogadget Motoscope Pro.



Так виглядають елементи керування кастомного байка Беккера / Фото bikeexif

Кнопка запуску двигуна і кнопки регулювання гучності вихлопу акуратно вбудовані: тут немає звичайного запалювання, тому що мотоцикл керується безконтактним цифровим замком запалювання Motogadget.

Після шести місяців у салоні Softail Гвідо готовий вирушити в дорогу і спалювати гуму. І хоча він не відчує смак солі, Мартін не відмовився від своєї мрії.

Ідея Bonneville ще не вмерла – схоже, мені потрібно знайти новий байк-донор. Але спочатку я повинен почати та закінчити ще кілька замовлень...,

– підбиває підсумки Мартін Беккер.

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Беккер не полишає ідеї створення байка Bonneville / Фото bikeexif

Залишається лише зняти капелюха перед Мартіном. Його чергове творіння вражає та вкотре нагадує нам, що кастомні байки – справжнє мистецтво!