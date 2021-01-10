40 лет назад Honda CB900F была респектабельной, но сейчас она существенно уступает спортивным мотоциклам, которые легче, быстрее и лучше оснащены. Но если дать популярном CB новую ходовую часть и двигатель? NCT Motorcycles сделали это, модернизировав Honda CB900F. Смотрите на Men 24, что из этого вышло.

Эта модель Honda CB900F 1980 прибыла в австрийский салон с концептом от своего владельца. Он назвал его "Черный лебедь" в честь теории черного лебедя : метафора чего-то неожиданного, что имеет большое значение. Айда вместе с Men 24 смотреть, как теперь выглядит популярный байк.

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Благодаря ходовой части Ducati и нестандартному кузову CB900F сделали неузнаваемым, если не принимать во внимание гигантский рядный четырехцилиндровый двигатель.



Проект получил название "Черный лебедь" в честь теории черного лебедя

Начальник цеха Дэвид Видманн говорит, что только в двигатель вложили около 8000 евро . Список модернизации включает кованые поршни и шатуны, облегченный коленчатый вал, гоночные кулачки, новые клапаны и множество других приспособлений.

Выхлоп заменили на гоночную систему 4 в 1 из нержавеющей стали, которая упирается в конечную коробку Akrapovič. Вместе с новыми карбюраторами Keihin CR и фильтрами K & N, двигатель объемом 980 кубических сантиметров выдает невероятные 130 лошадиных сил на заднем колесе.



Двигатель выдает 130 лошадиных сил на заднем колесе

NCT также использовали детали из Ducati Monster 1100 EVO. А именно его колеса, односторонний маятник, задние амортизатор и тормоз. Это модификация, которую команда делала раньше, поэтому они точно знали, где приварить новую амортизаторную опору к раме.



В Ducaty Monster 1100 EVO позаимствовали колеса, односторонний маятник и задний амортизатор

Спереди можно увидеть набор вилок Showa, удерживаемые нестандартное верхней вилкой, которые соответствуют колесу Ducati. Передние тормоза от Brembo с новым главным цилиндром и плетеными линиями из нержавеющей стали от Spiegler.

Также есть переднее крыло из углеродного волокна и набор агрессивных шин Pirelli Diablo Supercorsa. Благодаря новой ходовой части и измененной конструкции подрамника этот CB теперь имеет четкую стойку.



Переднее крыло изготовлено из углеродного волокна

Дэвид пригласил своего друга Блажа Шуштаршича из компании ER Motorcycles из Словении, чтобы поколдовать над новым кузовом Honda. NCT и ER несколько лет сотрудничают, но это самый большой проект, над которым они работали вместе.

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Блаж не только спроектировал новые детали, но и производил их. И бак, и хвостовое оперение – элементы, изготовленные из алюминия вручную. На один только бак ушло около 200 часов работы . Новейший член команды NCT и штатный инженер Михаэль Кьольц изготовил бензобак в убийственном гоночном стиле.



Бак изготовлен вручную, а забрал процесс его создания около 200 часов

Держатель фары и фиксатор спидометра напечатаны на 3D-принтере, как и светодиодная фара и спидометр Motogadget. NCT также установили переключатели и указатели поворота от немецкой компании Motogadget. Другие обновления включают клипсы LSL, новые задние комплекты и комбинированные светодиоды задних фонарей, а также указателей поворота сзади.



Держатель фары и фиксатор спидометра напечатаны на 3D-принтере

Естественно, в "Черного лебедя" есть скрытая ливрея, соответствующая своему названию. Отделка в основном черная, с тонкими полосками, "перьями" Honda на баке и небольшим мотивом CB980 R на хвосте. Присмотрись, и ты заметишь, что цвет акцента краски и просрочка сидений соответствуют ножкам вилки и крышке бензобака.

Обивка сиденья вдохновенная интерьером внедорожника Lamborghini Urus и дополнена аккуратным логотипом NCT Motorcycles сзади.



На обивку сиденья вдохновил интерьер внедорожника Lamborghini Urus

Практики отметят отсутствие номерного знака или зеркал. Но уверяем, что они существуют. Просто сейчас не прикреплены. И здесь все логично, ведь "Черный лебедь" проведет зиму в гостиной своего хозяина. А уже летом он будет разъезжать сонными улицами Зальцбурга.



Зиму Honda CB900F "Черный лебедь" проведет в гостиной нового владельца

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