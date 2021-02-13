Если ты фанат спортивных ретробайков, то этот Honda CBR600RR однозначно тебе понравится. Он сочетает в себе классическое качество сборки и инженерные решения японцев. Получается настоящая пьянящая смесь, которая не оставляет равнодушным ни одного поклонника мотоциклов!

Над Honda CBR600RR работал итальянский мастер Фрэнсис фон Тута. Он только что вернулся на родину после 8 лет в Квинсленде, Австралия. Сам же байк остался в Австралии, где он радует своего владельца Оззи.

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"После использования доноров с середины 70-х до начала 90-х годов, я решил сделать ставку на байк номер девять: сооружение в стиле ретро, начинающийся с современной базы", – рассказывает Фрэнсис.



Эта модель близка сердцу мастера из Италии

Он выбрал CBR600RR, потому что это близкая его сердцу модель.

"Второе поколение выпустили, когда я работал в представительстве Honda во Флоренции. У меня были десятки этих байков, которые проходили обслуживание и модернизацию, поэтому я их достаточно хорошо знаю. Я лично владел четырьмя из них, двумя в Италии и двумя в Австралии", – вспоминает он.

Сначала Фрэнсис планировал, что эта модель 2006 года станет его трековым байком в Австралии. Купил его с косметическим повреждениям, но на одометре оставалось всего 30 000 километров.

"С точки зрения конструкции и двигателя он был абсолютно идеальным", – подчеркнул он.



Фрэнсис подчеркивает, что байк был в почти идеальном состоянии

CBR в течение длительного времени простаивал в гараже, поэтому Фрэнсис начал с того, что сделал ему серьезную услугу – до промывки и очистки всей топливной системы и всех восьми форсунок.

"На байках inline-4 очень мало места для работы, особенно вокруг головки блока цилиндров, но качество японских компонентов всегда ценится", – добавил Фрэнсис.

Затем он восстановил подвеску, починил протекающие уплотнения, и начал пробную установку классического кузова из стекловолокна, что лежит в его мастерской.

"Передний обтекатель – гоночная реплика Ducati 900ss из стекловолокна, созданная гуру Брисбена Полом Боровински, а затем модифицирована в соответствии с требованиями Honda", – рассказал он.



Передний обтекатель сделан из стекловолокна

Чтобы соответствовать новому кузову, Фрэнсис сделал новые крепления и новый подрамник.

"Он полностью съемный, поэтому я мог бы хоть раз оставить основную раму нетронутой. Если взять спортивный мотоцикл в роли донора, легкость – необходимость, поэтому я выбрал алюминий", – сказал он.

Конструкция подрамника адаптирована с устройства, которое Фрэнсис построил для одного из своих предыдущих 600RR. Модифицированный с помощью сварщиков CSF в Квинсленде, он сделан из трубы квадратного сечения 25 миллиметров, а также имеет место для блока электроники, литиевой батареи и реле стартера. Хвостовая горбинка также является домом для индикаторов 3-в-1 от Purpose Built Moto.



Новый подрамник полностью съемный

Обтекатель 900ss прошел серьезную хирургию, поскольку у оригинала были слишком длинные боковые крылья, и поток в воздушный короб был плохим. Фрэнсис подрезал его, установил тонированный экран и вырезал отверстие для 4,5-дюймовой боковой фары Koito H4 в классическом стиле Suzuka 8 Hours. Обтекатель оказалось сложно установить, что заставило его сделать две полные попытки изготовления стоек и кронштейнов, пока он не был счастлив.

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"Это farina del mio sacco, что переводится как "Моя собственная мука". Итальянская поговорка, что означает: "Я сделал все сам"!, – говорит он.

Изюминкой является быстроразъемный центральный штифт: прочный алюминиевый стержень, который вставляется в трубку, приваренную к задней части приборной панели, и фиксируется R-образным зажимом для легкого снятия. Прочная конструкция и устойчивость являются обязательными, поскольку эта установка способна развивать скорость свыше 250 километров в час.



Байк способен разгоняться до 250 километров в час

Выхлопная система необычно незаметна для нестандартной сборки; это новая интерпретация Фрэнсисом системы Moriwaki RC211V 4-в-2. Коллекторы стандартные, измельчаются перед катетерн ы м конвертером и модифицируются в конце – все из труб из нержавеющей стали.

Между прочим, Фрэнсис аккуратно срезает трубы пилой: "Раньше я пользовался угловыми шлифовальными машинками, и это не только смертельно скучно, но и сложно держать прямую линию. Так что сделайте себе одолжение, и купите прямую или холодную пилу, в зависимости от вашего кошелька!"



Выхлопная система – незаметная для нестандартной сборки

"Короткие" глушители изготовлены из 63-миллиметровой трубы SS, а для соединений под хвостовиком Фрэнсис использовал молоток и тележку ручной работы, чтобы уменьшить диаметр до 44 миллиметров. Оба глушители укомплектованы "маленькими перегородками для бомбы".

"Чувак, она действительно кричит на 5000 оборотах в минуту! Это очень чистый и сердитый звук, придает этой сборке настоящий "гоночный характер", – сообщает Фрэнсис.



Глушители изготовлены из 63-миллиметровой трубы SS

"Когда у меня был настоящий Moriwaki на моем предыдущем CBR, диапазон мощности полностью изменился – крутящий момент был увеличен до высших оборотов, и все, что было ниже 8000, стало скучнее. Но эта система хороша во всем. И я очень счастлив, учитывая, что я не установил вспомогательный блок управления двигателем и использовал стандартный фильтр и воздушный короб", – говорит он.

Бак – заводской, но, поскольку Фрэнсис снял воздуховоды, ему пришлось покрыть щели пластиковой сваркой. Переднее крыло – это настоящий аксессуар из углеродного волокна Honda от модели 600RR 2010 года выпуска, но боковые крышки сделаны вручную.



Байк заводской, но нуждался в доработке

"Мне понравилось, как оригинальные установлены на раме и под крышкой бака, но они не имели ничего общего с формой хвоста", – говорит Фрэнсис.

Сиденья также было изготовлено собственными силами с основой из стекловолокна, вспененное и обработанное мастером обивки Дэвидом Вебстером.

"Я не был уверен в дизайне до самой последней минуты, но мне действительно нравится готовый продукт. Он крепится к раме всего одним болтом на 6 миллиметров сзади и широкой полосой липучки, чтобы удерживать переднюю часть – этого более чем достаточно, поскольку он уже плотно прилегает!", – отметил Фрэнсис.



Фрэнсис ни был убежден, что дизайн ему нравится до последней минуты

Он завершил модернизацию передним радиальным главным цилиндром Brembo, выносным резервуаром и плетеными стропами. Полностью регулируемые задние комплекты и съемник заднего тормозного бачка добавляют последний "гоночный" штрих и позволяют агрессивно держаться при прохождении поворотов.

Шины от Pirelli Diablo Rosso Corsa II: "Supercorsa была бы даже лучше, но для дорожного использования они абсолютно бесполезны. Я построил этот байк с намерением "выглядеть круто" без ущерба для характеристик и при этом потенциально быть ежедневным гонщиком".

Черно-желтая краска – дань уважения одной из многих культовых ливрей спортбайков Honda, которую снимал Джимми Лукас в Extreme Dents.

"Серебряные крылья на баке взяты из цветовой схемы CBR 2005 года, а серебряный хвост использовался для красно-синей модели 2006 года. Мне нравятся эти цвета – я бы добавил желтые элементы в каждую свою сборку! Это напоминает мне спортивные автомобили Renault и автоспорт 80 х в целом", – рассказывает Фрэнсис.



На окраску его вдохновила культовая ливрея спортбайков Honda

"Прелесть современных байков в том, что они и так невероятно быстрые и хорошо справляются, не прибегая к серьезным улучшениям – если, конечно, вы не очень быстрый гонщик! Так что вы можете просто избавиться от ненужного, добавить задние комплекты, выхлоп, тормозные магистрали и хороший набор мягких резиновых покрытий... и готово!", – говорит Фрэнсис.

Мы уже представили, как гоняем идеальными улицам Австралии на этой крутом спортивном ретробайке. Жаль, правда, страна кенгуру нам светит еще не скоро...



Теперь на байке можно круто гонять по дорогам Австралии

Все фото Dallas Shultz