Кастомеры из Стамбула осуществили детскую мечту клиента: крутые фото обновленного Honda Monkey
Ностальгия – сильная эмоция. В конце концов, это основа бизнеса таких брендов как Harley-Davidson и Indian, и модельных рядов "современной классики" Triumph и BMW R nineT и R18. Именно ностальгия натолкнула кастомеров из Стамбула создать свою Gorilla на базе Honda Mokey. Men 24 покажет, что из этого вышло!
Мерт и Джан Узер, братья, которые управляют ателье Bunker. На создание нового байка Gorilla их вдохновило воспоминание клиента. Он рассказал о поездках на минибайках в 1970-х годах. Читай на Men 24, что же его так поразило и как братьям удалось осуществить мечту мужчины.
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Во время своего первого путешествия на лодке в возрасте 8 лет Альп был очарован, когда моряки пришвартовали свои лодки в Старом порту Канн, а затем совершили круиз вдоль побережья на скутерах и минибайках. Ночью он наблюдал, как они возвращаются к трапу и кладут свои байки на лодках,
– говорит Мерт.
Повзрослев, Альп продолжил любить море и его очаровала Honda Monkey. И хотя его первым байком был Harley Fat Boy, он всегда скучал по "обезьяне".
Новое поколение не впечатлило Альпа, и он захотел его модернизировать
В 2018 году, примерно через 40 лет после того, как Альп впервые увидел, как байки плывут на лодках в Каннах, Honda снова представила Monkey. И это порадовало Альпа. Единственное, чего не хватало мужчине – характерного внешнего вида. Он чувствовал, что новому Monkey 125 не хватало ощущения ретро, которого он так стремился.
Заказчик попросил мастеров придать ощущение ретро Honda Monkey 125
Мой брат только что закончил заказной проект с Bunker. Это была полная реконструкция скремблера Triumph, и он мне очень понравился. Я внезапно подумал: "Было бы круто, если бы я мог сделать новый Monkey так, чтобы он больше был похож на ретро-байк, чтобы поставить на лодку и путешествовать греческими островами?",
– сказал Альп.
И именно в этот момент он решил позвонить Bunker.
Когда в мастерской появился байк, братья Узеры начали анализировать потенциал. Он должен стать уменьшенной версией классической эстетики и оставаться как можно меньше, чтобы Альп смог втиснуть свою "Обезьяну" в лодку перед тем, как отправиться в круиз по Средиземному морю.
Байк нужно было немного уменьшить, чтобы он мог уместиться в лодку
Чтобы укоротить вилки на 6 сантиметров и сделать Monkey короче, Bunker использовал комплект для занижения от тайваньского специалиста по подвеске Racingbros. А поскольку передняя подвеска была довольно "упругой", Bunker также установил регулируемый комплект отскока и сжатия Racingbros с некоторыми изменениями.
Вилку пришлось укоротить на 6 сантиметров
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Это обеспечивает лучшую производительность передней подвески без ущерба для исходной расстояния хода. Мы также отказались от легкосплавных дисков и установили 12-дюймовые колесные диски со спицами. Некоторые изменения расстояния между передней ступицей были необходимы, чтобы поддерживать работу ABS,
– отметил Мерт.
Этот шаг необходим, учитывая короткую колесную базу и неизбежную модернизацию двигателя. Амортизаторы Racingbros с регулируемой степенью сжатия и отбоя также использовались сзади: "Комбинация, которая работает безупречно".
Байк оснастили 12-дюймовыми колесными дисками со спицами
Когда Monkey был хорошо посажен на дорогу, пришло время подкрепить одноцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением. Впуск открыли с помощью впускной трубы MNNTHBX с воздушным фильтром DNA, согласованной с индивидуальной выхлопной системой с аккуратным глушителем Cone Engineering.
Кастомер прикрепили одноцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением
Чтобы максимально использовать новое дыхание, Bunker установил блок Bazzaz EFI, который автоматически настраивает двигатель с возможностью самоконтроля.
Мы впервые использовали комплект Bazzaz, и мы очень впечатлены его производительностью и практичностью. Это было необходимо после того, как лишились массивной воздушной камеры и стандартной выхлопной трубы. А в Mokey теперь есть кое-что для 125-кубового двигателя!,
– рассказал Мерт.
Эстетические моды выбрали с учетом пропорций. Компактные дуги от Composimo оснащены зеркалами Puig на изготовленных по индивидуальному заказу стержнях, а ребята заменили массивные кронштейны для фар на нестандартные. Крошечные указатели поворота – от Келлермана Аттоса: "Они почти невидимые, если не мигают", – добавил Мерт.
Приборная панель байка – цифровая и не изменилась
Заднее крыло заменили коротким алюминиевым блоком, оснащенным стоп-сигналом Prism от Dime City Cycle и дополнительными индикаторами Atto. Держатель номерного знака изготовлен на заказ из нержавеющей стали, как и кронштейны передних крыльев, которые удерживают новое алюминиевое крыло.
Над креслом и боковыми сумками работали местные мастера
Сиденья и боковые сумки создают ламповую мягкость. Над ними работали местные мастера. Гориллу нарисовали вручную с помощью Flama Design House.
Рисунок с гориллой нанесли вручную
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Поэтому в Альпа теперь байк, который напоминает ему детство, и на нем теперь очень весело ездить. Gorilla – компактный и шустрый мотоцикл, который понравится каждому не только внешне, но и благодаря своей хорошей динамике для движение по городу.
Все фото Onur Aynagoz
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