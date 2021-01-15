Ностальгия – сильная эмоция. В конце концов, это основа бизнеса таких брендов как Harley-Davidson и Indian, и модельных рядов "современной классики" Triumph и BMW R nineT и R18. Именно ностальгия натолкнула кастомеров из Стамбула создать свою Gorilla на базе Honda Mokey. Men 24 покажет, что из этого вышло!

Мерт и Джан Узер, братья, которые управляют ателье Bunker. На создание нового байка Gorilla их вдохновило воспоминание клиента. Он рассказал о поездках на минибайках в 1970-х годах. Читай на Men 24 , что же его так поразило и как братьям удалось осуществить мечту мужчин ы .

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Во время своего первого путешествия на лодке в возрасте 8 лет Альп был очарован, когда моряки пришвартовали свои лодки в Старом порту Канн, а затем совершили круиз вдоль побережья на скутерах и минибайках. Ночью он наблюдал, как они возвращаются к трапу и кладут свои байки на лодках,

– говорит Мерт.

Повзрослев, Альп продолжил любить море и его очаровала Honda Monkey. И хотя его первым байком был Harley Fat Boy, он всегда скучал по "обезьяне".



Новое поколение не впечатлило Альпа, и он захотел его модернизировать

В 2018 году, примерно через 40 лет после того, как Альп впервые увидел, как байки плывут на лодках в Каннах, Honda снова представила Monkey. И это порадовало Альпа. Единственное, чего не хватало мужчине – характерного внешнего вида. Он чувствовал, что новому Monkey 125 не хватало ощущения ретро, ​​которого он так стремился.



Заказчик попросил мастеров придать ощущение ретро Honda Monkey 125

Мой брат только что закончил заказной проект с Bunker. Это была полная реконструкция скремблера Triumph, и он мне очень понравился. Я внезапно подумал: "Было бы круто, если бы я мог сделать новый Monkey так, чтобы он больше был похож на ретро-байк, чтобы поставить на лодку и путешествовать греческими островами?",

– сказал Альп.

И именно в этот момент он решил позвонить Bunker.

Когда в мастерской появился байк, братья Узер ы начали анализировать потенциал. Он должен стать уменьшенной версией классической эстетики и оставаться как можно меньше, чтобы Альп смог втиснуть свою "Обезьяну" в лодку перед тем, как отправиться в круиз по Средиземному морю.



Байк нужно было немного уменьшить, чтобы он мог уместиться в лодку

Чтобы укоротить вилки на 6 сантиметров и сделать Monkey короче, Bunker использовал комплект для занижения от тайваньского специалиста по подвеске Racingbros. А поскольку передняя подвеска была довольно "упругой", Bunker также установил регулируемый комплект отскока и сжатия Racingbros с некоторыми изменениями.



Вилку пришлось укоротить на 6 сантиметров

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Это обеспечивает лучшую производительность передней подвески без ущерба для исходной расстояния хода. Мы также отказались от легкосплавных дисков и установили 12-дюймовые колесные диски со спицами. Некоторые изменения расстояния между передней ступицей были необходимы, чтобы поддерживать работу ABS,

– отметил Мерт.

Этот шаг необходим, учитывая короткую колесную базу и неизбежную модернизацию двигателя. Амортизаторы Racingbros с регулируемой степенью сжатия и отбоя также использовались сзади: "Комбинация, которая работает безупречно".



Байк оснастили 12-дюймовыми колесными дисками со спицами

Когда Monkey был хорошо посажен на дорогу, пришло время подкрепить одноцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением. Впуск открыли с помощью впускной трубы MNNTHBX с воздушным фильтром DNA, согласованной с индивидуальной выхлопной системой с аккуратным глушителем Cone Engineering.



Кастомер прикрепили одноцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением

Чтобы максимально использовать новое дыхание, Bunker установил блок Bazzaz EFI, который автоматически настраивает двигатель с возможностью самоконтроля.

Мы впервые использовали комплект Bazzaz, и мы очень впечатлены его производительностью и практичностью. Это было необходимо после того, как лишились массивной воздушной камеры и стандартной выхлопной трубы. А в Mokey теперь есть кое-что для 125-кубового двигателя!,

– рассказал Мерт.

Эстетические моды выбрали с учетом пропорций. Компактные дуги от Composimo оснащены зеркалами Puig на изготовленных по индивидуальному заказу стержнях, а ребята заменили массивные кронштейны для фар на нестандартные. Крошечные указатели поворота – от Келлермана Аттоса: "Они почти невидимые, если не мигают" , – добавил Мерт.



Приборная панель байка – цифровая и не изменилась

Заднее крыло заменили коротким алюминиевым блоком, оснащенным стоп-сигналом Prism от Dime City Cycle и дополнительными индикаторами Atto. Держатель номерного знака изготовлен на заказ из нержавеющей стали, как и кронштейны передних крыльев, которые удерживают новое алюминиевое крыло.



Над креслом и боковыми сумками работали местные мастера

Сиденья и боковые сумки создают ламповую мягкость. Над ними работали местные мастера. Гориллу нарисовали вручную с помощью Flama Design House.



Рисунок с гориллой нанесли вручную

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Поэтому в Альпа теперь байк, который напоминает ему детство, и на нем теперь очень весело ездить. Gorilla – компактный и шустрый мотоцикл, который понравится каждому не только внешне, но и благодаря своей хорошей динамике для движение по городу.