Братья Лайон и Бен Отт с Motoism, что в Мюнхене, работают над модификацией мотоциклов. Им нравится делать байки, которые выходят за рамки определения классического кафе-рейсера. Поэтому они решили перевести на темную сторону мотоцикл Honda NX650 Dominator.

Байк, в основу которого лег Honda NX650 Dominator, получил название Dominatorr. Ребята позиционируют его как "кастомный мотоцикл, созданный для побега с ограблением искусства". И хотя, вероятно, есть байки, которые больше годятся для этого, эта Honda сделает это однозначно стильно.

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Большинство модификаций тонкие и не влияют на хорошо известные функциональные возможности NX650.

"Мы хотели сохранить первоначальный вид мотоцикла. Поэтому мы улучшили некоторые линии и изменили форму оригинального топливного бака", – отметил Бен.



Ребята стремились сохранить первоначальный вид мотоцикла, улучшив его

Motoism придерживается монохромной обработки на этом уличном скремблере Dominator 1991 года выпуска. Это особенно эффективно на танке, где панели светлого цвета маскируют необычно высокую форму.

Однако Лайон и Бен полностью переделали подрамник: "Мы смоделировали его в CAD, определили линию пересечения и, наконец, сварили все вместе методом TIG". Насадка изготовлена по индивидуальному заказу и была напечатана на 3D-принтере с использованием полимера, армированного углеродным волокном.



Братья полностью переделали подрамник мотоцикла

Крышки вилки, на которых также расположены указатели поворота, были изготовлены на заказ с использованием того же производственного процесса. Братья Отт уже давно использовали эту технику, и совсем недавно они сделали большую часть 3D-деталей на последнем Harley от Crooked Motorcycles.

Обычная колесная пара Dominator F21 / R17 идеально подходит для экскурсий по бездорожью, но в меньшей степени для узких улиц третьего по величине города Германии. Таким образом, Лайон и Бен пошли на компромисс между двумя видами спорта: более ориентированы на дорогу легкосплавные диски F19 / R17, которые теперь обуты в двойные спортивные шины Continental TKC80, чтобы сохранить подобие сцепления с грунтовой дорогой.



Обут байк в спортивные шины, чтобы комфортно ездить по бездорожью

Стандартная пластиковая крышка переднего тормоза исчезла, что свидетельствует об обновлении системы Brembo. А сзади – новый шок YSS, который отличается от обычного выбора братьев Отт.

Байк-донор имел небольшой пробег и находился в хорошем состоянии, поэтому двигателю нужно немного больше, чем тщательное обслуживание. На нем также установлен карбюратор Dynojet, который улучшает управляемость и дает примерно на 10% больше мощности.

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Массивный глушитель – сыпучий алюминиевый элемент от GPR, который весит около 1,75 килограмма, а конечную трубу пришлось модифицировать, чтобы все аккуратно поместилось под новым подрамником.



Массивный глушитель весит почти 2 килограмма

"Одной из самых больших проблем было найти подходящее положение для глушителя, чтобы он был параллелен подрамнику, а также хвостовику, с достаточным пространством для заднего колеса при отклонении", – говорит Бен.

Пластиковый обтекатель, сначала установлен на Dominator, не выдержал своего возраста, поэтому Motoism заменили его компактной гондолой фары на основе блока Controlpit, который они продают в своем магазине. Заказчику нужен был целый спидометр, поэтому они адаптировали деталь для этого проекта, и это хорошо сработало.



Ребята установили компактную гондолу фары на основе блока Contolpit

Для руля и ручек ребята использовали детали от их партнера LSL. Клиент хотел, чтобы переключатели оставались оригинальными, поэтому они отремонтировали их. Остальные электрические элементы аккуратно спрятаны в вырезанном лазером ящике под сиденьем.

Некоторые кастомные детали этого сборника взяты с продуманной линейки Motoism "Tailormade". Как и большинство опытных конструкторов, Лайон и Бен знают, что для поддержания денежного потока важно разработать ряд жестких деталей, но в их случае эти детали можно настроить на заказ для полуиндивидуальной подгонки.

Сначала заказчик хотел, чтобы Dominator был окрашен в средне-зеленый "древесный", но Лайон и Бен предположили, что классная черно-белая отделка будет лучшим выбором.



Братья решили сделать байк черно-белым, чтобы он выглядел максимально стильно

"Dominatorr" – это тот уличный скремблер, который нам очень нравится. Он сочетает классический стиль эндуро с визуальными элементами современного кафе-рейсера. Если вы находитесь на небольшом расстоянии от Мюнхена, отправляйтесь в выставочный зал Motoism, чтобы проверить его, прежде чем он отправится в новые приключения.

Все фото Philipp Wulk и Stephan Bauer