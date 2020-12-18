Эволюция не стоит на месте. Современному мужчине не нужно убивать мамонтов, а также защищать свои семьи от диких зверей. Недостаточно просто быть сильным, а также зарабатывать много денег. Саша Педан ответил, что для него значит быть настоящим мужчиной. Читай ответ ведущего Нового канала на Men 24!

Ведущий Improv Live Show и судья игрового шоу "Кто сверху?" Александр Педан рассказал, что для него означает термин "настоящий мужчина", и как это доказывать в современном мире. Men 24 рассказывает, что об этом всем думает успешный шоумен.

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Мне не нравятся крайности, когда говорят, что мужчина должен быть чуть симпатичнее обезьяны, или лесорубом, охотником, и уметь загнать оленя в поле. Не стоит делить на белое и черное. Бывает и золотая середина. И я стараюсь ее найти,

– признается Саша Педан.



Александр Педан считает, что нужно искать золотую середину / Фото Александра Педана

Он добавил, что обожает экстремальные виды спорта. Там он может доказать себе, что он – мужчина. Что не боится препятствий и готов достигать новых вершин.

Сходя на "пятитысячник" (верх высотой 5 км – ред.), Ты реально доказываешь себе, что можешь больше, чем даже сам ожидаешь. Это с одной стороны. А с другой, считаю, что надо не кому-то другому доказывать, что ты мужчина, а только самому себе,

– подчеркнул ведущий.

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Если ты не фанат экстрима и спорта, то телеведущий дал еще несколько простых советов, которые основываются исключительно на его собственном опыте.

Делаю это и когда нахожу возможность уделять внимание семье, проводить много времени с детьми, печь печенье с сыном, играть с ним машинками и динозаврами и ходить на шопинг с дочкой,

– добавил Педан.



Он убежден, что настоящий мужчина – тот, кто проводит время с семьей

Не менее сложным вызовом, по его мнению, – найти баланс между работой и семьей. Ведь работать и содержать семью, чтобы твои родные ни в чем себе не отказывали, – тоже поступок настоящего мужчины.

Поэтому не стоит быть заложником стереотипов. Настоящий мужчина – тот, на кого можно положиться. Тот, кто бросает себе вызовы и борется с препятствиями, которые возникают на его пути.