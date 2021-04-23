Кажуть, поцілунок у губи винайшли ще первісні люди. Це сталося тоді, коли наші предки втратили гострий нюх, завдяки якому й вибирали потенційного партнера – вибирали на відстані.

Однак це далеко не єдина функція поцілунків. Є ціла наука (ну, майже наука) – філематологія, – яка вивчає вплив дотиків губами на життя людини. Про кілька таких впливів і поговоримо сьогодні на Men 24.

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Імунітет

Поцілунки підвищують імунітет. Про це свідчать, наприклад, дослідження, проведені у Нідерландах (детальні результати опубліковані в журналі Microbiome).

В експерименті участь взяли 21 пара, які часто цілуються протягом дня. Вчені ж проаналізували мазки з язика цих людей та зразки слини. І аналіз показав, що мікрофлора партнерів майже ідентична.

Усього за один поцілунок від людини до людини передається 80 мільйонів різноманітних бактерій. І у такий спосіб партнери… Не шкодять, а навпаки – укріплюють імунітет один одному.

Імунолог Грехем Рук у книзі "The Hygiene Hypothesis and Darwinian Medicine" красиво назвав поцілунок "щепленням проти алергії та багатьох інших хвороб".



Адже імунну систему треба тренувати: якщо навколо немає подразників, система просто відключається.



Поцілунки покращують імунітет / Фото unsplash

Секс

Ось важливий нюанс: у сенсі імунітету поцілунки впливають на чоловіків і жінок однаково, а от на сексуальний потяг – по-різному. Німецькі та австрійські вчені провели дослідження (детальні результати – у виданні La Repubblica) цього.

В опитуванні взяли участь понад 500 людей. Результати засвідчили, що 56% жінок і 44% чоловіків відчувають від поцілунків задоволення. Однак панянки назвали поцілунки інтимнішим процесом, ніж статевий акт.

А от дві третини чоловіків не погодилися, що якісний поцілунок краще за секс. Річ у тім, що чоловіки розглядають поцілунок здебільшого як звичку або прелюдію.

Дружня порада: жінки вважають поцілунки важливими, тож врахуй це. Ти ж не належиш до тих, хто під час сексу думає тільки про себе, чи не так?



І зразу до теми: "Як вдовольнити жінку в ліжку: 4 "обов'язково" і 4 "у жодному разі".



Секс із поцілунками – ну геть інша справа, ніж без / Фото unsplash

Доля

Перший поцілунок із коханим або коханою може змінити все життя людини. Усі можливі опитування з цього приводу показали, що чотири з п'яти людей переконані: перший поцілунок пам'ятають, наче це сталося вчора.

Дотики губ здатні змінювати баланс гормонів, формувати емоційну прив'язаність. Є навіть таке повір'я, що "нічні метелики" не цілують клієнтів, бо бояться закохатися "на біологічному рівні".

Але є у цій ситуації й зворотня сторона: у пар, які разом вже тривалий час (щонайменше кілька років), довгі поцілунки провокують зниження рівня окситоцину. У такий спосіб організм захищає себе від любовної ейфорії.

Що ж, нехай. Якщо родинні та сексуальні стосунки вже склалися – чому б не сконцентрувати сили й увагу на кар'єрі, вихованні дітей, піклуванні про родичів.



Якщо ж ти ще в пошуку – цілуй від серця і від душі.

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