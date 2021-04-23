Иммунитет, секс, судьба: как влияют поцелуи на организм мужчины
Говорят, поцелуй в губы изобрели еще первобытные люди. Это произошло тогда, когда наши предки потеряли острый нюх, благодаря которому и выбирали потенциального партнера – выбирали на расстоянии.
Источник:24 канал
Однако это далеко не единственная функция поцелуев. Есть целая наука (ну, почти наука) – филематология, – которая изучает влияние прикосновений губами на жизнь человека. О нескольких таких влияниях поговорим сегодня на Men 24.
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Иммунитет
Поцелуи повышают иммунитет. Об этом свидетельствуют, например, исследования, проведенные в Нидерландах (подробные результаты опубликованы в журнале Microbiome).
- В эксперименте участие приняли 21 пара, которые часто целуются в течение дня. Ученые же проанализировали мазки с языка этих людей и образцы слюны. И анализ показал, что микрофлора партнеров почти идентична.
Всего за один поцелуй от человека к человеку передается 80 миллионов различных бактерий. И таким образом партнеры... Не вредят, а наоборот – укрепляют иммунитет друг другу.
Поцелуи улучшают иммунитет / Фото unsplash
Секс
Важный нюанс: в смысле иммунитета поцелуи влияют на мужчин и женщин одинаково, а вот на сексуальное влечение – по-разному. Немецкие и австрийские ученые провели исследования (подробные результаты – в издании La Repubblica) этого.
- В опросе приняли участие более 500 человек. Результаты показали, что 56% женщин и 44% мужчин испытывают от поцелуев удовольствие. Однако барышни назвали поцелуи более интимным процессом, чем половой акт.
А вот две трети мужчин не согласились, что качественный поцелуй лучше секса. Дело в том, что мужчины рассматривают поцелуй в основном как привычку или прелюдию.
Секс с поцелуями – ну совсем другое дело, чем без / Фото unsplash
Судьба
Первый поцелуй с любимым или любимой может изменить всю жизнь человека. Все возможные опросы по этому поводу показали, что четыре из пяти человек убеждены: первый поцелуй помнится, словно это произошло вчера.
- Прикосновения губ способны изменять баланс гормонов, формировать эмоциональную привязанность. Есть даже такое поверье, что "ночные бабочки" не целуют клиентов, потому что боятся влюбиться "биологически".
Но есть в этой ситуации и обратная сторона: у пар, которые вместе уже длительное время (несколько лет), длинные поцелуи провоцируют снижение уровня окситоцина. Таким образом организм защищает себя от любовной эйфории.
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