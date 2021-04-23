Говорят, поцелуй в губы изобрели еще первобытные люди. Это произошло тогда, когда наши предки потеряли острый нюх, благодаря которому и выбирали потенциального партнера – выбирали на расстоянии.

Однако это далеко не единственная функция поцелуев. Есть целая наука (ну, почти наука) – филематология, – которая изучает влияние прикосновений губами на жизнь человека. О нескольких таких влияниях поговорим сегодня на Men 24.

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Иммунитет

Поцелуи повышают иммунитет. Об этом свидетельствуют, например, исследования, проведенные в Нидерландах (подробные результаты опубликованы в журнале Microbiome ).

В эксперименте участие приняли 21 пара, которые часто целуются в течение дня. Ученые же проанализировали мазки с языка этих людей и образцы слюны. И анализ показал, что микрофлора партнеров почти идентична.

Всего за один поцелуй от человека к человеку передается 80 миллионов различных бактерий. И таким образом партнеры... Н е вредят, а наоборот – укрепляют иммунитет друг другу.

Иммунолог Грэхем Рук в книге "The Hygiene Hypothesis and Darwinian Medicine" красиво назвал поцелуй "прививкой против аллергии и многих других болезней".



Ведь иммунную систему надо тренировать: если вокруг нет раздражителей, система просто отключается.



Поцелуи улучшают иммунитет / Фото unsplash

Секс

Важный нюанс: в смысле иммунитета поцелуи влияют на мужчин и женщин одинаково, а вот на сексуальное влечение – по-разному. Немецкие и австрийские ученые провели исследования (подробные результаты – в издании La Repubblica ) этого.

В опросе приняли участие более 500 человек. Результаты показали, что 56% женщин и 44% мужчин испытывают от поцелуев удовольствие. Однако барышни назвали поцелуи более интимным процессом, чем половой акт.

А вот две трети мужчин не согласились, что качественный поцелуй лучше секса. Дело в том, что мужчины рассматривают поцелуй в основном как привычку или прелюдию.

Дружеский совет: женщины считают поцелуи важными, так что учти это. Ты же не принадлежишь к тем, кто во время секса думает только о себе, не так ли?



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Секс с поцелуями – ну совсем другое дело, чем без / Фото unsplash

Судьба

Первый поцелуй с любимым или любимой может изменить всю жизнь человека. Все возможные опросы по этому поводу показали, что четыре из пяти человек убеждены: первый поцелуй помнится, словно это произошло вчера.

Прикосновения губ способны изменять баланс гормонов, формировать эмоциональную привязанность. Есть даже такое поверье, что "ночные бабочки" не целуют клиентов, потому что боятся влюбиться "биологически".

Но есть в этой ситуации и обратная сторона: у пар, которые вместе уже длительное время (несколько лет), длинные поцелуи провоцируют снижение уровня окситоцина. Таким образом организм защищает себя от любовной эйфории.

Что ж, пусть. Если семейные и сексуальные отношения уже сложились – почему бы не сконцентрировать силы и внимание на карьере, воспитании детей, заботе о родственниках.



Если же ты еще в поиске – целуй от сердца и от души.