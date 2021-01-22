Вечер пятницы создан для того, чтобы ты наконец расслабился и мог отдохнуть после тяжелой рабочей недели. Попробуй приобщиться к культуре фудпейринга на собственной кухне и удиви друзей. В рубрике барMEN к твоему вниманию рецепт карпаччо из говядины и коктейля Round 1!

Все мы любим не только хорошо отдохнуть, но и вкусно поесть. Но Men 24 предлагает вывести свои кулинарные предпочтения на совершенно новый уровень. Попробуй приобщиться к культуре фудрейпринга. К твоему вниманию рецепты крутых блюд, а также коктейлей, которые можно самостоятельно приготовить в домашних условиях.

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На этот раз мы расскажем, как приготовить карпаччо из говядины, а также предлагаем дополнить блюдо легким коктейлем Round 1 от бренд-амбасадоршы Nemiroff Юлии Терлецкой.

Что такое карпаччо из говядины? Это очень простой рецепт ресторанного блюда, который каждый может воспроизвести на своей кухне. Для этого нужно нарезать тонкими слайсами говядину, приправить ее оливковым маслом и специями. Само же блюдо родом из Италии. А назвали его в честь художника Витторе Карпаччо. Его картинами настолько увлекся ресторатор Джузеппе Чиприани, что решил создать блюдо для одной графини, которой врачи запретили лакомиться "готовым" мясом.



Карпаччо из говядины – блюдо, которое появилось благодаря художнику Витторе Карпаччо / Фото ireallylikefood

Карпаччо из говядины

Ингредиенты:

Вырезка Праймбиф – 200 граммов

Оливковое масло

Морская соль

Черный перец

Руккола или кресс-салат

Пармезан

Яичный желток – 2 штуки

Дижонская горчица – 2 – 3 чайные ложки

Лимонный сок – 2 столовые ложки

Каперсы – 2 столовые ложки для украшения

Подготовка:

Секрет идеальной тонкой нарезки говядины для карпаччо заключается в заморозке мяса. Поэтому рестораторы рекомендуют завернуть вырезку в пищевую пленку и положить ее в морозильную камеру на час.

Если ты будешь нарезать слайсы вручную, то каждый из них стоит замотать в пленку и раскатать скалкой. Это позволит сделать каждый кусочек очень тонким, чтобы он буквально таял во рту. Вырезка Праймбиф безопасна для тебя, поэтому переживать из-за того, что ешь сырое мясо не стоит.

Приготовление карпаччо из говядины:

Нарежь говядину очень тонкими слайсами и разложи ее в 1 слой на большой плоской тарелке; Сбрызни оливковым маслом, приправь солью и перцем; Накрой пленкой и поставь в холодильник, пока готовится соус; Для соуса необходимо промыть каперсы в проточной воде от излишней соли; Помести в блендер яичные желтки, немного соли, горчицу и лимонный сок, а затем добавь достаточное количество оливкового масла, чтобы сделать легкую эмульсию (понадобится 75 – 100 миллилитров масла) В центр карпаччо из говядины выложи горсть рукколы или кресс-салата, полей соусом и разложи каперсы; Подавай к столу сразу же!

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К этому блюду рекомендуем подавать авторский коктейль Round 1 от бренд-амбасадоршы Nemiroff Юлии Терлецкой.

Приготовление коктейля Round 1



Рецепт приготовления алкогольного коктейля Round 1 / Фото Nemiroff

Ингредиенты:

Nemiroff De Luxe – 40 миллилитров

Campari – 20 миллилитров

Martini Rosso – 15 миллилитров

Heering Cherry liquer – 20 миллилитров

Angostura – 20 капель

Приготовление коктейля Round 1:

Добавь все ингредиенты в стакан для смешивания; Заполни его полностью льдом и размешай все барной ложкой; Перелей через стейнер в охлажденный стакан.

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