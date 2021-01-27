JT – профессиональный спортсмен и каскадер, который занимается различными видами спорта. Он решил выполнить потрясающий трюк, прыгнув на электроскутере с парашютом с самолета. Смотрите сумасшедшее видео на Men 24!

Источник: Electrek

Для безумного трюка JT выбрал электроскутер NIU. На нем он спрыгнул с самолета с парашютом. Айда вместе с Men 24 смотреть крутое видео!

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Помогал ему Крейг О'Брайен, оператор-экстремал и профессиональный фотограф свободного падения. Именно благодаря ему мы можем сейчас увидеть трюк собственными глазами.

Крейг – тот парень, которому вы звоните, если хотите хорошо выглядеть. Я просто знаю, что у него будет шанс это сделать,

– шутливо заметил JT, намекая на то, что попытка сделать удачный кадр только одна.

Заметим, что Крейг снимал прыжок из фильма "Миссия невыполнима: Фолаут".

Смотри видео с выполнением трюка JT:

Чтобы подготовиться к прыжку, JT нужно было ознакомиться с электроскутере. Он изучил его маневренность, чтобы выполнение трюка было максимально безопасным. Наш каскадер опытный парашютист, но прыгать с самолета на электроскутере – нечто новое для него.

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JT чуть не наехал на Крейга с первого захода. На видео можно увидеть, что оператору пришлось оттолкнуться от каскадера, когда пара выпрыгивала из самолета.

Скутер очень быстро набрал скорость в самолете, что дало мне возможность плавно выйти. И трюк прошел без всяких непредвиденных ситуаций. Это была большая командная работа пилотов, операторов, режиссера и видеооператора, которые прыгнули вместе со мной,

– добавил JT.

Как проходила подготовка к прыжку, смотри видео:

Никто точно не знал, как скутер будет вести себя в свободном падении. Поразительно, но JT смог удержать его в воздухе, схватив ногами и за руль. В общем команда выполнила несколько прыжков, чтобы снять падения с разных углов.

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