За последние 15 лет Мартин Беккер с MB Cycles получил репутацию одного из лучших производителей мотоциклов Harley по индивидуальному заказу в Германии. Он регулярно появляется на выставках и в таких журналах как Customer, но не нужно быть энтузиастом V-twin, чтобы заметить, что его работа – нечто особенное. Men 24 расскажет о новом кастомном байке от Мартина Беккера.

Несколько месяцев назад Мартин Беккер занялся сборкой Dr Skin с двигателем S&S. Теперь же он представил новинку – Bonneville GS. Айда вместе с Men 24 смотреть, что же такое показал кастомер из Германии.

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Шасси этого байка достаточно долго стояло у меня в салоне. План состоял в том, чтобы построить для себя гоночный байк и отвезти его на соленые озера Бонневиль,

– рассказывает Беккер.

Затем Гвидо Соммер, клиент и друг кастомера, посетил его мастерскую в Гейдельберге, чтобы выпить пива и обсудить другой проект. Он увидел шасси и сразу же влюбился в него.



Кастомный байк Мартин Беккер создал для своего друга и клиента Гвидо Соммера / Фото bikeexif

"После двух или трех кружек пива он уговорил меня продать ему шасси. Вы не можете сказать "нет" такому замечательному покупателю, а моя работа – строить мотоциклы!" , – отметил кастомер.

Гвидо традиционно решил дать полную свободу Мартину. Поэтому он выбрал спортивный образ с низкой посадкой для будущего байка. Рама HPU Softail 2002 года выпуска очень низкая, но, к счастью, разрешена для использования на дорогах.



Рама байка низкая, но разрешена для использования на дорогах / Фото bikeexif

"Вам нужна рама, которая уже зарегистрирована в Германии. Невозможно построить "новый" байк с новой датой производства" , – отсылается Мартин к законодательству страны.

Двигатель 113ci S&S Evo-type, который сочетается с карбюратором Super E, выдает около 100 лошадиных сил. Краткий выхлоп – модифицированный агрегат, созданный по проекту Мартина Беккера австрийским производителем BSL, с умной системой управления звуком от нидерландской компании Jekill & Hyde (одним нажатием на кнопку он может переключаться с "тихого" на "громкий").



Двигатель байка выдает около 100 лошадиных сил / Фото bikeexif

S&S также поставила очиститель воздуха, катушки и зажигания, но трансмиссия от Ultima) с шестиступенчатой ​​коробкой передач и 2-дюймовым ременным приводом.

Установить эти детали были относительно просто для Мартина, но подвеска требовала совершенно нового набора навыков. Вилки (и суппорты Brembo) от Suzuki GSX-R1000, подключенные через модифицированные тройники от Wunderkind.



В кастомном байке используются суппорты Brembo / Фото bikeexif

Сзади есть редкий алюминиевый маятник JMC, который Мартин модифицировал, чтобы прикрепить к заднему крылу ручной работы без обычных распорок. Задняя подвеска – это пневматическая система с регулируемой высотой от Legend, а колеса – от калифорнийских специалистов DNA. Обуты в Dunlops, они имеют 21 дюйм спереди и 18 сзади.

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Задняя подвеска мотоцикла -–пневматическая система с регулируемой высотой / Фото bikeexif

Мартин сам сделал идеально интегрированное индивидуальное сиденье, но украл топливный бак в 125-кубового немецкого мопеда 1960 года. Обтекатель узнаваемый – от Harley Sport Glide 2018 года.

Зона кабины забита деталями верхней полке, клипсами ABM, собственными ручками MB, элементами управления Beringer и спидометром Motogadget Motoscope Pro.



Так выглядят элементы управления кастомного байка Беккера / Фото bikeexif

Кнопка запуска двигателя и кнопки регулировки громкости выхлопа аккуратно встроенные: здесь нет обычного зажигания, так как мотоцикл управляется бесконтактным цифровым замком зажигания Motogadget.

После шести месяцев в салоне Softail Гвидо готов отправиться в путь и сжигать резину. И хотя он не почувствует вкус соли, Мартин не отказался от своей мечты.

Идея Bonneville еще не умерла – похоже, мне нужно найти новый байк-донор. Но сначала я должен начать и закончить еще несколько заказов...,

– подводит итоги Мартин Беккер.

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Беккер не оставляет идеи создания байка Bonneville / Фото bikeexif