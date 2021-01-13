Казалось бы, Kawasaki ER-6F – байк для повседневного маневрирования по городским улицам. Но если за него берутся кастомеры, двухколесный получает не только новый внешний вид, но и жизнь. Айда смотреть на Men 24, как теперь выглядит Kawasaki ER-6F, над которым поработали кастомеры из Тайваня.

Kawasaki ER-6F 2006 года выпуска провел большую часть своей жизни в аренде. Он припарковался в гараже Алекса Гао, руководителя Cowboy's Chopper в Тайбее, Тайвань. Байк ожидал своего времени. И он наступил. Алексу предложили выставить мотоцикл на тайваньском шоу Ride Free. Поэтому он очистил байк от пыли, разобрал его и попытался подарить новую жизнь. Смотри на Men 24 , что из этого получилось.

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Ранее этот Kawasaki владелец мастерской сдавал в аренду

Без "брони" ER-6F – странная смесь дизайнерских стилей. Трубчатая передняя рама имеет хороший вид, но квадратный асимметричный маятник и боковой амортизатор выглядят несколько странно. Поэтому Алекс использовал эти прихоти и стремительные линии, полюбив их. Поэтому он решил сделать акцент на инженерии Kawasaki, насколько это возможно, превратив его в дерзкий уличный трекер.



Дизайнеру удалось превратить байк на дерзкий уличный трекер

От подрамника пришлось отказаться, так Алекс отрезал его и изготовил ровную установку с аккуратным ударом в хвост. Известно, что понадобилось несколько попыток, чтобы сделать это правильно. Байк увенчанный коричневым замшевым и кожаным седлом, крылом из нержавеющей стали ручной работы и задним фонарем от Heiwa.



На байк установили коричневое замшевое и кожаное седло

Затем Алекс сформировал новый топливный бак из алюминия. Это интригующий дизайн: изогнутый, чтобы соответствовать современной раме Kawasaki, но с выемками для колен, напоминающие старые байки Brit. Пара полированных боковых панелей дарит дополнительный визуальный эффект, а сверху есть алюминиевая крышка бензобака ручной работы.



Алекс сформировал новый топливный бак из алюминия

К другим элементам в форме руки принадлежат переднее крыло и его крепления, а также смещена гондола фары. Она охватывает вертикально установленную прямоугольную фару с японского магазина кастомов 2%er. Внизу расположена небольшая противотуманная фара со светодиодной подсветкой, которая крепится к нижней части левой вилки.



На байке установили противотуманную светодиодную фару

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В кабине Алекс установил набор безымянных рулей и ручек с мини-переключателями Motor Rock и обычным цифровым спидометром. Ниже расположены нестандартные подножки водителя и пассажира, установленные на кронштейнах.

Под капотом Алекс отказался от воздушной коробки для пары конических фильтров, а затем переместил электронику в теперь уже пустое место.

Двигатель и выхлопные патрубки оставили без изменений. Но Алекс построил новый глушитель из нержавеющей стали. Тисненые линии на нем повторяются дальше позади, на сделанном на заказ бачке перелива охлаждающей жидкости радиатора, который вклинивается в маятник. Решетки радиатора тоже изготовлены по индивидуальному заказу и имеют лазерную резку Cowboy's Chopper.



Алекс построил новый глушитель из нержавеющей стали

Большая часть остальной ходовой части Kawasaki – стоковая, но ничего не осталось полностью нетронутым. Рама и маятник покрыли порошковой полуглянцевой серебряной краской, вилки приклада отполировали, а колеса и опоры вилки выполнили в черном цвете. На баке и крыльях – оливково-зеленая краска.



Особого внимания заслуживают цветовые акценты байка Kawasaki ER-6F

Стандартным Kawasaki ER-6F вряд ли получится поразить кого-то. Но эта трансформация байка однозначно понравится каждому. Остается открытым лишь один вопрос: что теперь Алекс будет давать в аренду своим клиентам?