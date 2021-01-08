Универсальность Kawasaki W800 – одно из преимуществ этого мотоцикла. Добавь к этому несколько модов, и в одно мгновение ты сможешь получить потрясающий байк, который захочет каждый. Но как насчет того, чтобы превратить его в полноценный винтажный мотокросс, где оригинальный байк будет практически неузнаваем. Men 24 именно о такой модификации Kawasaki W800 расскажет тебе.

Марио Соарес, который несколько лет руководил мастерской MRS Oficina в Париже, перевез ее в родной город Шавес в Португалии. Он создал крутой винтажный мотокросс на базе популярного мотоцикла Kawasaki W800. Смотри на Men 24 , насколько он изменил японца.

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Винтажный Kawasaki W800 – четвертая совместная работа Марио с Kawasaki France. Это последний проект, выпущенный в его парижской мастерской. Идея заключалась в том, чтобы создать винтажный мотоцикл с атмосферой мотокросса, исключительно для бездорожья и катания другими не слишком простыми маршрутами. Общая эстетика напоминает эпоху, а не какой-то конкретный мотоцикл. Но если бы не современная подвеска и свежая краска, байк легко можно было бы спутать с винтажным стокером.

С чего началась работа над байком

Для начала Марио пришлось укоротить и сузить запасной бак, чтобы добиться правильных пропорций. Это оставило слишком мало места для топливного насоса и приличного количества топлива, поэтому он также построил дополнительный бак под сиденьем, чтобы удерживать насос.

Соарес немного поработал над рамой, но сохранил ее длинную изогнутую заднюю петлю, просто добавив новое выступление для заднего крыла. Наверху – новое короткое сиденье, а по бокам – пара алюминиевых табличек с номерами ручной работы. Винтажные крылья в стиле триала тоже изготовлены на заказ.



Марио Соарес усовершенствовал раму и добавил новое короткое сиденья

Классический кузов W800 дополнен полностью современными деталями. Впереди Марио прицепил коромысло и перевернутые вилки Showa от Kawasaki KX450F.

Для задней части он приобрел алюминиевый маятник на вторичном рынке. Потом укоротил его на несколько дюймов и приварил новые амортизаторы. Он подключен к паре изготовленных на заказ амортизаторов Öhlins, длина которых превышает стандартную.



Сзади Марио приварил новые амортизаторы

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Колеса состоят из ободов Excel 21F / 18R, прикрепленных к ступице Talon и обернутых поперечными шинами Bridgestone. Марио установил полную тормозную систему от спонсора проекта Beringer, включая диски, суппорты и главные цилиндры, со специальной пластиной для установки заднего суппорта.

Ты также можешь увидеть элементы управления Beringer вверху, установленные вместе с рулем и ручками Renthal. А поскольку на этом Kawasaki не предусмотрено катание по городу, проводку упростили до кнопки запуска и выключателя.



На Kawasaki используются элементы управления Beringer

400 часов работы

Работал Марио над этим байком 400 часов. Поэтому в проекте каждая деталь продумана до последней мелочи. Внизу есть специальная тормозная пластина. И если ты посмотришь спереди, ты заметишь специальную направляющую тормозную линию, прикрепленную к нижней вилке.

Двойная выхлопная система изготовлена ​​из нержавеющей стали, также изготовленная Марио. Она содержит скрытые поглотители децибел, чтобы поддерживать разумный уровень шума, а также заглушки для установки датчиков выбросов. Пара поролоновых фильтров позаботится о работе на стороне всасывания.



Выхлопная система изготовлена ​​из нержавеющей стали

Параллельный сдвоенный двигатель W800, возможно, – самая красивая особенность. Но здесь он отходит на задний план, ведь яркая внешность байка перетягивает на себя одеяло.

Марио сделал все на этом сборнике самостоятельно, за исключением обивки и краски. Он использовал ливрею с палитрой, заимствованную в KX500 80-х годов. Байк дополнен несколькими необработанными алюминиевыми деталями нежно-синей отделкой рамы.



Практически все детали, которые ты видишь, сделанные Марио самостоятельно

Также на байке можно увидеть набор "единиц". Они символизируют доминирование гонщика команды Kawasaki Эли Томака в чемпионате AMA Supercross 2020 года.



Цифра 1 на байке символизирует доминирование гонщика команды Kawasaki

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Марио на славу поработал над Kawasaki. Байк сложно узнать. А его новое "лицо" буквально заставляет остановить на нем свой взгляд. Стоимость, к сожалению, не разглашается. Но мы более чем уверены, что настоящий фанат мотоциклов не пожалеет денег, чтобы получить этот винтажный мотокросс для своей коллекции.



Байк Kawasaki W800 идеально подходит для мотокросса