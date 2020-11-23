Мужские брюки – фундамент моды и стиля. Их можно назвать одним из важнейших элементов базового гардероба. И здесь нет ничего удивительного, ведь хорошие и качественные мужские брюки можно сочетать не только со строгим стилем, но и с вкраплениями повседневной. В новом материале Men 24 мы разберем основные типы мужских брюк, чтобы ты выбрал именно ту пару, которая подойдет тебе больше всего!

Ты не поверишь, но все брюки одинаковы. И здесь речь идет не о материале. Существует несколько базовых фасонов мужских брюк, о которых тебе нужно знать перед тем как выбираться на шопинг. Тем более, что на носу Черная пятница. Поэтому читай на Men 24 материал, в котором мы расскажем о типах мужских брюк!

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Прямые брюки

Классические прямые брюки – одна из самых популярных моделей. Ей отдают предпочтение мужчины среднего возраста, которые подвержены определенной консервативности в стиле.

Что характерно для прямых брюк? Ровные, прямые от бедра до лодыжки штанины, а также высокая талия. В новых коллекциях можно увидеть прямые брюки с завышенной талией.



Прямые брюки с ровными от бедра до лодыжки штанинами / Фото pinterest

Зауженные брюки

Брюки необязательно должны быть прямыми. Особенно, если носить их человек с худыми ногами. Неудивительно, что среди молодых мужчин популярны именно зауженные брюки.

Они идеально подойдут для худых ребят, а также тех, кто к классическим брюкам относился с определенной настороженностью. Зауженный фасон напоминать skinni джинсы, что позволит не чувствовать себя дискомфортно.



Зауженные брюки идеально подойдут для стройных ребят / Фото pinterest

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Широкие брюки

Как бы странно не звучало, но эта модель популярна как среди мужчин почтенного возраста, так и молодежи, которая следует за трендами. Собственно, комфортный свободный крой и накладки на талии позволяют скрыть недостатки фигуры.

Особенность широких брюк заключается в том, что они стильно и идеально вписываются в стиль кэжуал и смарт-кэжуал.



Широкие брюки подойдут как для классического, так и стиля кэжуал / Фото pinterest

Брюки с защипами

Классические мужские брюки делятся на два типа: с защипами и без них. Защипы – небольшие аккуратные тканевые складки спереди на талии. С их помощью создается дополнительный объем, который сужается внизу.

Модель с защипами идеально подойдет для мужчин с лишним весом, ведь она позволит замаскировать полные бедра, а также придать силуэту определенную легкость.



Брюки с защипами подходят также мужчинам с пышными бедрами / Фото pinterest

Поэтому моделей классических брюк достаточно. И каждый мужчина сможет выбрать для себя именно ту, которая идеально подойдет к его типу фигуры. Что касается цветов, то раньше популярными были только сдержанные оттенки, но те времена давно прошли.

Популярные цвета мужских брюк

В тренде сейчас серый, черный, синий, изумрудный, винный, а также сливочные оттенки, которые имеют отличный вид как в монохроме, так и в клетчатом принте. Также можно приобрести брюки бордового или фиолетового оттенка, чем тоже никого не удивишь.

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