Найкращі коктейлі до Дня святого Валентина: спробуй себе в ролі барMENa

Джерело:24 канал
14 лютого, у День святого Валентина, ми пропонуємо тобі спосіб, як створити святкову атмосферу просто у себе вдома. Ідеальні поєднання інгредієнтів для ідеальної пари – у рубриці барMEN до твоєї уваги рецепти найкращих коктейлів до Дня святого Валентина!
Ми на Men 24 знаємо: правильно поєднавши усього кілька інгредієнтів, можна створити крутий алкогольний коктейль. Саме це ми й пропонуємо зробити на День святого Валентина. Приготуй один з цих алкогольних коктейлів, рецептами яких з нами поділилася бренд-амбасадорка Nemiroff Юлія Терлецька.
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5 коктейлів до Дня святого Валентина
Бренд-амбасадорка Nemiroff зауважує, що цей коктейль ідеально підійде для побачень. Приємний відтінок журавлини поєднується з ревенем, а також підкреслюється природна гірчинка та терпкість ягоди завдяки італійському аперитиву.
Процес приготування гарячого коктейлю Wild Berry / Фото Nemiroff
Інгредієнти:
Приготування Wild Berry:
Це коктейль, який ідеально підійде для холодного зимового вечора. Терпкі, гоструваті, соковиті нотки апельсинової бази вигідно поєднані з чорною смородиною та кокосовими підтонами.
Рецепт приготування алкогольного коктейлю Southern Bold Mix / Фото Nemiroff
Інгредієнти:
Приготування Southern Bold Mix:
Це ароматний і міцний коктейль з нотками абрикосової кісточки та мигдалю. Він виділяється терпкістю цитрусових і легкою пекучістю Nemiroff Burning Pear.
Рецепт приготування алкогольного коктейлю Nemiroff Godmother / Фото Nemiroff
Інгредієнти:
Приготування Nemiroff Godmother:
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Юлія Терлецька зауважує, що це стриманий освіжаючий коктейль з відтінками какао та перцю чилі. Напій оксамитовий, з легкою кислинкою та медовим післясмаком. Його особливість полягає в тому, що з першого ковтка просто неможливо зрозуміти основний тон смаку.
Рецепт приготування коктейлю Nemiroff 20th Century Twist / Фото Nemiroff
Інгредієнти:
Приготування Nemiroff 20th Century Twist:
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Це незвичайний коктейль, який потрібно пити повільно. Напій Final Round – квінтесенція відомих класичних коктейлів French 76 та Pornstar Martini. Він фруктовий, свіжий з приємною солодкістю.
Порада від бартендерки: пити не більше двох коктейлів за вечір.
Інгредієнти:
Приготування Final Round:
Насолоджуйся коктейлем, приготовленим на основі горілки Nemiroff, щоб розслабитися та гарно провести вечір!