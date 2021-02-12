Лучшие коктейли ко Дню святого Валентина: попробуй себя в роли барMENa
14 февраля, в День святого Валентина, мы предлагаем тебе способ, как создать праздничную атмосферу прямо у себя дома. Идеальные сочетания ингредиентов для идеальной пары – в рубрике барMEN к твоему вниманию рецепты лучших коктейлей ко Дню святого Валентина!
Источник:24 канал
Мы на Men 24 знаем: правильно совместив всего несколько ингредиентов, можно создать крутой алкогольный коктейль. Именно это мы и предлагаем сделать в День святого Валентина. Приготовь один из этих алкогольных коктейлей, рецептами которых с нами поделилась бренд-амбасадорка Nemiroff Юлия Терлецкая.
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5 коктейлей ко Дню святого Валентина
1. Wild Berry
Бренд-амбасадорка Nemiroff отмечает, что этот коктейль идеально подойдет для свиданий. Приятный оттенок клюквы сочетается с ревенем, а также подчеркивается естественная горчинка и терпкость ягоды благодаря итальянскому аперитиву.
- Этот коктейль прекрасно сочетается с креветками, пастой и почти всеми блюдами итальянской кухни.
Процесс приготовления горячего коктейля Wild Berry / Фото Nemiroff
Ингредиенты:
- Nemiroff Wild Cranberry – 50 миллилитров
- Пюре ревеня – 30 миллилитров
- Битер Select – 20 миллилитров
- Сок лимона – 15 миллилитров
- Яичный белок – 25 миллилитров
Приготовление Wild Berry:
- Добавь все ингредиенты в шейкер;
- Тщательно взбей со льдом и перелей через стейнер в охлажденный бокал.
2. Southern Bold Mix
Это коктейль, который идеально подойдет для холодного зимнего вечера. Терпкие, островатые, сочные нотки апельсиновой базы выгодно сочетаются с черной смородиной и кокосовыми подтоном.
Рецепт приготовления алкогольного коктейля Southern Bold Mix / Фото Nemiroff
Ингредиенты:
- Nemiroff Bold Orange, настоянная на черносливе – 60 миллилитров
- Ликер с черной смородиной – 15 миллилитров
- Кокосовый ликер – 5 миллилитров
- Смесь натуральных кислот – 15 миллилитров
- Сахарный сироп – 10 миллилитров
- Пастеризованный яичный белок – 25 миллилитров
Приготовление Southern Bold Mix:
- Добавить все ингредиенты в шейкер, тщательно взбить со льдом, и перелить через стрейнер в охлажденный бокал.
- Укрась коктейль пудрой черной смородины и цедрой апельсина.
3. Nemiroff Godmother
Это ароматный и крепкий коктейль с нотками абрикосовой косточки и миндаля. Он выделяется терпкостью цитрусовых и легкой жгучестью Nemiroff Burning Pear.
- Подавать этот алкогольный коктейль бренд-амбасадорка предлагает к мясным блюдам и любому сыру.
Рецепт приготовления алкогольного коктейля Nemiroff Godmother / Фото Nemiroff
Ингредиенты:
- Nemiroff Burning Pear – 40 миллилитров
- Ликер Amaretto – 15 миллилитров
- Campari – 15 миллилитров
- Цедра лимона
Приготовление Nemiroff Godmother:
- Налей в бокал вкусовую водку Nemiroff Burning Pear;
- Добавь к ней ликер Amaretto, а также битер Campari;
- Перемешай все барной ложкой в течение 15 – 20 секунд
- Украсьте напиток цедрой лимона.
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4. Nemiroff 20th Century Twist
Юлия Терлецкая отмечает, что это сдержанный освежающий коктейль с оттенками какао и перца чили. Напиток бархатный, с легкой кислинкой и медовым послевкусием. Его особенность заключается в том, что с первого глотка просто невозможно понять основной тон вкуса.
Рецепт приготовления коктейля Nemiroff 20th Century Twist / Фото Nemiroff
Ингредиенты:
- Nemiroff Honey Pepper – 50 миллилитров
- Сок лимона – 20 миллилитров
- Какао-крем – 20 миллилитров
- Lillet – 20 миллилитров
Приготовление Nemiroff 20th Century Twist:
- Добавь все ингредиенты в шейкер;
- Тщательно взбей со льдом и перелей через стейнер в охлажденный бокал.
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5. Final Round
Это необычный коктейль, который нужно пить медленно. Напиток Final Round – квинтэссенция известных классических коктейлей French 76 и Pornstar Martini. Он фруктовый, свежий с приятной сладостью.
- Коктейль идеально подойдет для завершения вечера как мужчинам, так и женщинам. Подавать его следует к устрицам, сырам, а также легким морепродуктам.
Совет от бартендерки: пить не более двух коктейлей за вечер.
Рецепт приготовления коктейля Final Round / Фото Nemiroff
Ингредиенты:
- Nemiroff Bold Orange – 40 миллилитров
- Пюре маракуйи – 20 миллилитров
- Сок лимона – 10 миллилитров
- Игристое вино
Приготовление Final Round:
- Водку Nemiroff Bold Orange и сок лимона смешиваем в шейкере, выливаем через стейнер в бокал;
- Сверху доливаем игристое вино;
- Украшаем половинкой свежей маракуйи или слайсом апельсина.
Наслаждайся коктейлем, приготовленным на основе водки Nemiroff, чтобы расслабиться и хорошо провести вечер!
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