14 февраля, в День святого Валентина, мы предлагаем тебе способ, как создать праздничную атмосферу прямо у себя дома. Идеальные сочетания ингредиентов для идеальной пары – в рубрике барMEN к твоему вниманию рецепты лучших коктейлей ко Дню святого Валентина!

Мы на Men 24 знаем: правильно совместив всего несколько ингредиентов, можно создать крутой алкогольный коктейль. Именно это мы и предлагаем сделать в День святого Валентина. Приготовь один из этих алкогольных коктейлей, рецептами которых с нами поделилась бренд-амбасадорка Nemiroff Юлия Терлецкая.

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5 коктейлей ко Дню святого Валентина

1. Wild Berry

Бренд-амбасадорка Nemiroff отмечает, что этот коктейль идеально подойдет для свиданий. Приятный оттенок клюквы сочетается с ревенем, а также подчеркивается естественная горчинка и терпкость ягоды благодаря итальянскому аперитиву.

Этот коктейль прекрасно сочетается с креветками, пастой и почти всеми блюдами итальянской кухни.



Процесс приготовления горячего коктейля Wild Berry / Фото Nemiroff

Ингредиенты:

Nemiroff Wild Cranberry – 50 миллилитров

Пюре ревеня – 30 миллилитров

Битер Select – 20 миллилитров

Сок лимона – 15 миллилитров

Яичный белок – 25 миллилитров

Приготовление Wild Berry:

Добавь все ингредиенты в шейкер; Тщательно взбей со льдом и перелей через стейнер в охлажденный бокал.

2. Southern Bold Mix

Это коктейль, который идеально подойдет для холодного зимнего вечера . Терпкие, островатые, сочные нотки апельсиновой базы выгодно сочетаются с черной смородиной и кокосовыми подтоном.



Рецепт приготовления алкогольного коктейля Southern Bold Mix / Фото Nemiroff

Ингредиенты:

Nemiroff Bold Orange, настоянная на черносливе – 60 миллилитров

Ликер с черной смородиной – 15 миллилитров

Кокосовый ликер – 5 миллилитров

Смесь натуральных кислот – 15 миллилитров

Сахарный сироп – 10 миллилитров

Пастеризованный яичный белок – 25 миллилитров

Приготовление Southern Bold Mix:

Добавить все ингредиенты в шейкер, тщательно взбить со льдом, и перелить через стрейнер в охлажденный бокал. Укрась коктейль пудрой черной смородины и цедрой апельсина.

3. Nemiroff Godmother

Это ароматный и крепкий коктейль с нотками абрикосовой косточки и миндаля. Он выделяется терпкостью цитрусовых и легкой жгучестью Nemiroff Burning Pear.

Подавать этот алкогольный коктейль бренд-амбасадорка предлагает к мясным блюдам и любому сыру.



Рецепт приготовления алкогольного коктейля Nemiroff Godmother / Фото Nemiroff

Ингредиенты:

Nemiroff Burning Pear – 40 миллилитров

Ликер Amaretto – 15 миллилитров

Amaretto Campari – 15 миллилитров

Цедра лимона

Приготовление Nemiroff Godmother :

Налей в бокал вкусовую водку Nemiroff Burning Pear; Добавь к ней ликер Amaretto, а также битер Campari; Перемешай все барной ложкой в ​​течение 15 – 20 секунд Украсьте напиток цедрой лимона.

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4. Nemiroff 20th Century Twist

Юлия Терлецкая отмечает, что это сдержанный освежающий коктейль с оттенками какао и перца чили. Напиток бархатный, с легкой кислинкой и медовым послевкусием. Его особенность заключается в том, что с первого глотка просто невозможно понять основной тон вкуса.



Рецепт приготовления коктейля Nemiroff 20th Century Twist / Фото Nemiroff

Ингредиенты:

Nemiroff Honey Pepper – 50 миллилитров

Сок лимона – 20 миллилитров

Какао-крем – 20 миллилитров

Lillet – 20 миллилитров

Приготовление Nemiroff 20th Century Twist :

Добавь все ингредиенты в шейкер; Тщательно взбей со льдом и перелей через стейнер в охлажденный бокал.

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5. Final Round

Это необычный коктейль, который нужно пить медленно. Напиток Final Round – квинтэссенция известных классических коктейлей French 76 и Pornstar Martini. Он фруктовый, свежий с приятной сладостью.

Коктейль идеально подойдет для завершения вечера как мужчинам, так и женщинам. Подавать его следует к устрицам, сырам, а также легким морепродуктам.

Совет от бартендерки: пить не более двух коктейлей за вечер.



Рецепт приготовления коктейля Final Round / Фото Nemiroff

Ингредиенты:

Nemiroff Bold Orange – 40 миллилитров

Пюре маракуйи – 20 миллилитров

Сок лимона – 10 миллилитров

Игристое вино

Приготовление Final Round:

Водку Nemiroff Bold Orange и сок лимона смешиваем в шейкере, выливаем через стейнер в бокал; Сверху доливаем игристое вино; Украшаем половинкой свежей маракуйи или слайсом апельсина.