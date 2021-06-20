Для щирих чоловічих розмов: 3 круті коктейлі, які можна приготувати до Дня батька

У День батька, який цьогоріч відзначають 20 червня, ми рекомендуємо перевтілитися на справжнього барMENа. Приготуй круті алкогольні коктейлі, щоб круто та весело провести час з татом або ж потіш ними себе.

До твоєї уваги 5 класних алкогольних коктейлів, які ти можеш самостійно приготувати. Вони не лише стануть окрасою Дня батька, а й дозволять розслабитися після важкого робочого тижня. Тож гайда готувати!

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1. Whisky Sour

Цей напій ідеально підійде для тих, кому подобається насолоджуватися не лише змістом, а й формою. Цінне в Whisky Sour те, що готувати його не так уже й складно, хоч і надпростим напій назвати складно. Цінують його за чудовий смак і баланс.



Цей коктейль сподобається поціновувачам не лише змісту, а й форми / Фото diffordsguide

Ми ж рекомендуємо спробувати на власній кухні приготувати твіст на Whisky Sour – Fig and Orange. У нашому випадку віскі пропонуємо замінити на смакову горілку Nemiroff Bold Orange, а також додати варення з інжиру. Такий напій ідеально підійде для вечорів, проведених у хорошій компанії за душевними розмовами.

2. Moscow Mule

У спекотний день ти можеш приготувати цей коктейль. Він може замінити собою звичне пиво. А особливість коктейлю полягає в тому, що усі його складники натуральні. Тут і пекучість від імбирного елю, і кислинка від соку лайма.



Приготуй Nemiroff Mule – крутий твіст на коктейль Moscow Mule / Фото Nemiroff

Але ми були б не ми, якби не запропонували тобі спробувати твіст на Moscow Mule – Nemiroff Mule. Напій приготовлений на основі горілки й імбирного пива. А подається він традиційно у мідному кухлі. У нашому ж випадку ми ще додаємо кілька секретних інгредієнтів, а також базилік.

3. Tom Collins

Ще один крутий літній коктейль. Він готується на основі джину. І обожнюють його саме за те, що для приготування не потрібно витрачати багато часу та зусиль.



Цей коктейль класифікується як long-drink / Фото danmurphys

Ми ж пропонуємо замінити його на твіст Elderflower Collins. Якщо в оригіналі використовується джин, то у нашому випадку, – горілка Nemiroff De Luxe. До напою входить сік лимона, а також газована вода. А сам коктейль класифікується як long-drink. Себто приготуй і насолоджуйся ним протягом цілого вечора.

Здивуй свого батька. Приготуй один або кілька коктейлів, щоб круто провести час за душевними розмовами!

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