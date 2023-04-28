Одні дослідження припускають, що заняття вранці допомагають швидше схуднути і покращують настрій, а інші стверджують, що тренування вдень або ввечері покращують фізичну працездатність і витривалість. Це справжнє "кого ти більше любиш, маму чи тата", тому що ми не завжди переслідуємо одну й ту ж мету, коли займаємося фізичними вправами. Іноді метою є схуднення до літа, а іноді ми хочемо (з усіх сил) окреслити свої м'язи.

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Коли найкраще тренуватися

Однак, якщо ми хочемо стимулювати метаболізм і спалити більше жиру, фізичні вправи пізно вранці можуть бути більш ефективними, ніж вправи після обіду. Такого висновку дійшли автори дослідження Каролінського інституту (Швеція) та Копенгагенського університету (Данія).

Принаймні, так сталося у мишей, які тренувалися в ранній активній фазі, що відповідає ранковій зарядці у людей. Їхній метаболізм зріс, ніж у тих гризунів, які займалися після обіду в години відпочинку. Висновок, який, за словами професора Р. Зірат з кафедри молекулярної медицини та хірургії і кафедри фізіології та фармакології Каролінського інституту, "може виявитися цінним для людей з надмірною вагою".



Тренування зранку дозволяють ефективно спалювати калорії / Фото seniv petro

Щоб визначити, як час доби, в який виконуються фізичні вправи, впливає на подальшу втрату жиру, дослідники вивчали жирову тканину мишей після сеансу високоінтенсивних вправ, які виконувалися у два моменти добового циклу: у ранній активній фазі та ранній фазі відпочинку (що відповідає пізній ранковій та пізній післяобідній сесії відповідно у людей).

Дослідження показало, що фізична активність у ранній активній фазі збільшує експресію генів, які беруть участь у розщепленні жирової тканини, а також термогенез (вироблення тепла) і мітохондрій у жировій тканині, що вказує на вищу швидкість метаболізму (спалювання жиру).

Які ще переваги ранкових тренувань

Покращує сон. Ранкова зарядка, що стала звичкою, згідно з дослідженнями доктора Скотта Коллієра з Університету штату Аппалачі (США), не тільки знижує кров'яний тиск, але й подовжує час сну та покращує його якість.

Ранкова зарядка, що стала звичкою, згідно з дослідженнями доктора Скотта Коллієра з Університету штату Аппалачі (США), не тільки знижує кров'яний тиск, але й подовжує час сну та покращує його якість. Підвищує енергію та продуктивність. Сприяє серцевому ритму, який робить організм бадьорим вранці і втомленим вночі, що допомагає нам краще спати, а також допомагає нам бути більш зосередженими під час неспання.

Сприяє серцевому ритму, який робить організм бадьорим вранці і втомленим вночі, що допомагає нам краще спати, а також допомагає нам бути більш зосередженими під час неспання. Підіймає настрій. Оскільки доведено, що фізичні вправи стимулюють вироблення ендорфінів, початок дня з вироблення цієї речовини допоможе нам зустріти решту дня з кращим настроєм, оскільки ми будемо більш розслабленими, страждатимемо від меншої тривоги, відчуватимемо менше болю і матимемо краще відчуття добробуту.

Оскільки доведено, що фізичні вправи стимулюють вироблення ендорфінів, початок дня з вироблення цієї речовини допоможе нам зустріти решту дня з кращим настроєм, оскільки ми будемо більш розслабленими, страждатимемо від меншої тривоги, відчуватимемо менше болю і матимемо краще відчуття добробуту. Прискорює виведення рідини. Взагалі кажучи, фізичні вправи є потужним протизапальним засобом, оскільки вони сприяють кровообігу, що змушує рідину, яка виділяється в позаклітинний простір, мобілізуватися або реабсорбуватися, таким чином зменшуючи запалення.

Взагалі кажучи, фізичні вправи є потужним протизапальним засобом, оскільки вони сприяють кровообігу, що змушує рідину, яка виділяється в позаклітинний простір, мобілізуватися або реабсорбуватися, таким чином зменшуючи запалення. Збільшує спалювання жиру. Кілька недавніх досліджень показали, що тренування натщесерце збільшує спалювання жиру під час і після тренування порівняно з тренуванням після їжі; воно також покращує VO2 max (максимальний об'єм кисню, який наш організм може поглинати, транспортувати і споживати). Однак пам'ятай, що тренування на порожній шлунок може призвести до раптової втоми і втрати енергії через виснаження запасів глікогену.

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Ранкові тренування підвищують енергію та продуктивність / Фото seniv petro

Як бачиш, можливо, саме зранку тобі й потрібно займатися тілом своєї мрії. Якщо ж ранок – зовсім не твоє, то важливо знайти саме ту частину дня, коли ти максимально результативний. Це дозволить не лише отримувати більше задоволення, а й бачити результати своїх старань.

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