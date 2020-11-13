Зізнавайся, твій пеніс теж має прізвисько? Якщо ж ні, то наш новий матеріал може надихнути задуматися над ним. Дізнайся, які кумедні імена зірки дають своїм пенісам. Деякі тебе розвеселять!

Чого тільки варті сцени з фільмів, в яких ми чуємо репліку: "Знайомся, це...", але ж ми чудово розуміємо, що клички пенісам дають не лише герої стрічок. Тож на Men 24 розповідаємо про кумедні клички членів, які придумали зірки.

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Ченнінг Татум

Він став шалено популярним завдяки ролі в фільмі "Супер Майк XXL". У фільмі він грав стриптизера. Тож не дивно, що одного разу його спитали: "У твого пеніса є прізвисько?". Ченнінг усміхнувся та зізнався, що він назвав свій пеніс Гілбертом. Але на Ченнінгу ми не зупиняємося!

Робін Вільямс

Актор якось зізнався, що називає свій пеніс "містер Хеппі". Але жодного разу він не розповідав, чи пов'язане прізвисько з довжиною його члена. Мовляв, він робить панянок щасливішими. Натомість він зізнався, що кличка пов'язана з персонажем книг Роджера Харгрівза.

Ludacris

Зірка фільмів "Форсаж" розповів в одному з інтерв'ю, що називає свій пеніс "Правдою". І пояснив вибір прізвиська просто: "Ви не можете впоратися з Правдою!". Навіть додати нічого.

Майкл Шин

Ми, звичайно ж, не можемо гарантувати, що це правда. Але одного разу кохана актора, Сара Сільверман розповіла на своїй сторінці в твіттері, як Майкл Шин називає свій пеніс. Вона написала: "У мого хлопця пеніс має прізвисько. Він називає його "Велика Крістін Баранскі". До слова, Крістін Баранскі – актриса, котра з'являється у серіалі "Гарна дружина".

My boyfriend named his penis. He named it "The Great Christine Baranski" — Sarah Silverman (@SarahKSilverman) March 2, 2015

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Г'ю Джекман

Актор ще у 2010 році сказав Джею Лено, що його пеніс отримав кумедне прізвисько "Старий Джеймс Роджер". Звучить дещо по-австралійськи. Правда? І тут немає нічого дивного, адже популярний актор – австралієць.

Джастін Бібер

Це було давно, але – правда. Прізвисько пеніса Джастіна Бібера – "Джеррі". Але потрібно зауважити, що вибрав кличку не він, а його прихильниці. Про це він розповів в одному з інтерв'ю 2012 року.

Бонусний пункт:

Воррен Гардінг

Зазначимо, що Джастін Бібер – не єдина знаменитість, чий пеніс отримав прізвисько Джеррі. 29-й президент Сполучених Штатів Воррен Гардінг, здається, називав свій пеніс так майже століття назад. Згадувалося прізвисько в гарячих, еротичних любовних листах дружині свого сусіда. Про це кумедно розповів ведучий Джон Олівер.

Ну що ж, вирішив дати прізвисько своєму пенісу? Тільки дуже не захоплюйся, аби не викликати істерику та сміх крізь сльози у своєї партнерки.

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