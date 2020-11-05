Здавалося б, на цю тему уже годі говорити, адже кожен чудово розуміє, що довжина пеніса має опосередкований вплив на інтимне життя. Втім, більшість чоловіків, натхненні порнофільмами, мають дещо викривлене ставлення до цього трепетного питання. Сексолог Аксель-Юрг Потемпа відповів, чи важлива довжина пеніса під час сексу?

Якщо тобі здається, що довший пеніс однозначно гарантує задоволення для тебе та твоєї коханої, – то це зовсім не так. Ми на Men 24 спробуємо розібратися у тому, чи має довжина значення. А в цьому нам допоможе сексолог.

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Якщо говорити про середній показник, то в ерегованому стані член досягає 13 – 14,5 сантиметра. Але це зовсім не означає, що кожен пеніс повинен мати саме таку довжину.

Важливий розмір члена? Звичайно ж. Бодай для тебе. Навіть у психологічному плані кожен чоловік почуватиметься упевненіше, якщо довжина його пеніса перевищуватиме середній показник.



Середня довжина члена сягає від 13 до 14,5 сантиметра / Фото istock

Довжина пеніса впливає на якість сексу?

Якщо вірити лікарю Потемпа, то якість сексу залежить від довжини пеніса лише в деяких випадках. Довжина та об'єми члена не настільки важливі для жінки. Вона особливо цінує саме враження від сексу, а не те, що там у тебе в штанях. Тож вона обов'язково зверне увагу на твої біцепси, ноги, стегна.

Що впливає на хороший секс

Одне з досліджень вказує на те, що для жінок важливим є саме загальне враження. Саме воно впливає на відчуття, що секс був відмінним. Також вони звертають увагу на волосся на лобку. Товщина посіла у їхньому рейтингу 3 місце, а от довжина члена – потрапила аж на 6. Тож не потрібно зациклюватися на цьому.



Жінки в першу чергу звертають на загальне враження від сексу / Фото unsplash

Якщо пеніс занадто малий?

Буває так, що в ерегованому стані пеніс сягає 8 сантиметрів у довжину. Такий член називають мікропенісом. Але і тут не потрібно засмучуватися, якщо природа зіграла злий жарт. Достатньо вибрати оптимальну позицію, аби отримувати й дарувати задоволення.

Як зробити пеніс візуально довшим?

Ми маємо кілька секретів, які дозволять візуально видовжити твій пеніс. Для цього потрібно приділяти увагу інтимній стрижці (надмірна рослинність може його візуально зменшувати), а також потурбуватися про підтягнутий живіт (на його фоні пеніс не губитиметься).



Охайна інтимна стрижка візуально видовжить твій пеніс / Фото istock

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Чому ми так багато говоримо про довжину пеніса?

Потрібно бути чесними з собою: понад половина чоловіків хотіла б мати довший пеніс. Тож не дивно, що в таких представників сильної половини людства можуть виникати проблеми в інтимному житті.

Але довжина пеніса жахливо переоцінена. Річ у тім, що більшість незадоволених чоловіків – володарі статевого члена середньої довжини. А винним у всьому є зловживання порнографією, яка майорить гігантськими пенісами та перекачаними тілами. Звідси й виникає думка, що у тебе має бути все те ж саме!

Відмовся від куріння

Потемпа зауважив, що його клінічний досвід, а також низка досліджень показали, що нікотин може стати причиною скорочення довжини пеніса на 1 сантиметр. Тут винним є пошкодження кровоносних судин. Відтак, лікар рекомендує відмовитися від куріння!



Куріння може скоротити довжину твого члена на сантиметр / Фото adobestock

Наостанок залишимо тобі цікавий факт, який стосується жіночого клітора. Його довжина теж може бути різною, і сягати аж 19 сантиметрів. Та й складається він з тих же печеристих тіл, що і твій пеніс. Тож у сексі важливішою є саме товщина члена, а не лише його довжина. Та й не варто забувати про твої вміння!

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