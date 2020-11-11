Жінки розповіли про найсмішніші випадки, які з ними траплялися під час сексу
Секс – не лише про отримання блаженного задоволення. Це також і про кумедні випадки, які трапляються з людьми. До твоєї уваги найсмішніші випадки, які траплялися з жінками під час заняття сексом. Читай на Men 24, аби не наступити на ті ж граблі.
Портал OnBuy провів опитування, аби дізнатися, наскільки часто дівчата потрапляють у кумедні ситуації під час заняття сексом. Men 24 глянув результати спостереження та розказує тобі про кумедні випадки.
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Що найчастіше трапляється під час сексу?
- падіння з ліжка або інших поверхонь – 75%;
- під час сексу у спальню увійшов хтось з рідних – 71%;
- виникнення судом – 68%;
- еякулят вистрілював в око під час оргазму – 62%;
- під час сексу зламалося ліжко – 58%;
- падіння у душі – 51%;
- загорівся килимок – 47%;
- щось застрягло всередині – 42%;
- вимовили чуже ім'я – 38%;
- втратили свідомість – 5%.
*Загалом в опитуванні брали участь 2 544 респонденток.
Але ми не обходимося сухими цифрами. Що ж дівчата розповідають про кумедні випадки, які сталися з ними під час сексу?
"Я кохалася зі своїм колишнім, ми були у ліжку на піку, я була зверху. І раптово зайшов його батько та побачив мене голою...", – розповіла 22-річна Емілі.
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"Після побачення ми прийшли додому та випили пляшку вина... Почався оргазм. Коли я спустилася вниз, він не попередив, що збирається кінчити, і сперма потрапила мені прямо в око. Крім запаху це була огида та сором", – Катаріна, 27 років.
"Ми з моїм колишнім хлопцем вирішили разом прийняти душ. І в нас почалася близькість. Температура у ванній почала підійматися, а я – втрачати рівновагу. Я не хотіла зупинятися, і ми продовжили. Але стало гірше. Я впала. Пощастило, що він спіймав мене до того, як я гепнулася на підлогу", – Пет, 31 рік.
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"Я познайомилася з ним в університеті, і ми пішли до мене на квартиру. Я була п'яна, а стеля у мене низька та похила. Спочатку я залізла зверху й зачепила його пеніс ногою. А потім вдарилася об стелю та втратила свідомість", – Олівія, 23 роки.
Маємо надію, що з тобою нічого подібного під час сексу не відбувалося. Якщо й виникатимуть кумедні ситуації – не соромся голосно посміятися та розрядити атмосферу. Нехай вас буде весело, хоч і виникає бажання провалитися крізь землю.
Під час сексу можуть виникати кумедні та незручні ситуації / Фото unsplash
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