Секс – не лише про отримання блаженного задоволення. Це також і про кумедні випадки, які трапляються з людьми. До твоєї уваги найсмішніші випадки, які траплялися з жінками під час заняття сексом. Читай на Men 24, аби не наступити на ті ж граблі.

Портал OnBuy провів опитування, аби дізнатися, наскільки часто дівчата потрапляють у кумедні ситуації під час заняття сексом. Men 24 глянув результати спостереження та розказує тобі про кумедні випадки.

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Що найчастіше трапляється під час сексу?

падіння з ліжка або інших поверхонь – 75%;

– 75%; під час сексу у спальню увійшов хтось з рідних – 71%;

– 71%; виникнення судом – 68%;

– 68%; еякулят вистрілював в око під час оргазму – 62%;

– 62%; під час сексу зламалося ліжко – 58%;

– 58%; падіння у душі – 51%;

– 51%; загорівся килимок – 47%;

– 47%; щось застрягло всередині – 42%;

– 42%; вимовили чуже ім'я – 38%;

– 38%; втратили свідомість – 5%.



*Загалом в опитуванні брали участь 2 544 респонденток.

Але ми не обходимося сухими цифрами. Що ж дівчата розповідають про кумедні випадки, які сталися з ними під час сексу?

"Я кохалася зі своїм колишнім, ми були у ліжку на піку, я була зверху. І раптово зайшов його батько та побачив мене голою...", – розповіла 22-річна Емілі.

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"Після побачення ми прийшли додому та випили пляшку вина... Почався оргазм. Коли я спустилася вниз, він не попередив, що збирається кінчити, і сперма потрапила мені прямо в око. Крім запаху це була огида та сором", – Катаріна, 27 років.

"Ми з моїм колишнім хлопцем вирішили разом прийняти душ. І в нас почалася близькість. Температура у ванній почала підійматися, а я – втрачати рівновагу. Я не хотіла зупинятися, і ми продовжили. Але стало гірше. Я впала. Пощастило, що він спіймав мене до того, як я гепнулася на підлогу", – Пет, 31 рік.



Будьте обережні, щоб під час сексу у когось з вас не запаморочилося у голові / Фото unsplash

"Я познайомилася з ним в університеті, і ми пішли до мене на квартиру. Я була п'яна, а стеля у мене низька та похила. Спочатку я залізла зверху й зачепила його пеніс ногою. А потім вдарилася об стелю та втратила свідомість", – Олівія, 23 роки.

Маємо надію, що з тобою нічого подібного під час сексу не відбувалося. Якщо й виникатимуть кумедні ситуації – не соромся голосно посміятися та розрядити атмосферу. Нехай вас буде весело, хоч і виникає бажання провалитися крізь землю.



Під час сексу можуть виникати кумедні та незручні ситуації / Фото unsplash

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