Признайся, твой пенис тоже имеет прозвище? Если же нет, то наш новый материал может вдохновить задуматься над ним. Узнай, какие забавные имена звезды дают своим пенисам. Некоторые тебя развеселят!

Чего только стоят сцены из фильмов, в которых мы слышим реплику: "Знакомься, это...", но мы прекрасно понимаем, что клички пенисам дают не только герои лент. Поэтому на Men 24 рассказываем о забавных кличках членов, которые придумали звезды.

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Ченнинг Татум

Он стал безумно популярным благодаря роли в фильме "Супер Майк XXL". Он играл стриптизёра. Неудивительно, что однажды его спросили: "У твоего пениса есть прозвище?". Ченнинг улыбнулся и признался, что он назвал свой пенис Гилбертом. Но на Ченнинге мы не останавливаемся!

Робин Уильямс

Актер как-то признался, что называет свой пенис "мистер Хэппи". Но ни разу он не рассказывал, связано ли прозвище с длиной его члена. Мол, он делает дам счастливыми. Вместо этого он признался, что кличка связана с персонажем книг Роджера Харгривза.

Ludacris

Звезда фильмов "Форсаж" рассказал в одном из интервью, что называет свой пенис "Правдой". И объяснил выбор прозвища просто: "Вы не можете справиться с Правдой!". Даже добавить нечего.

Майкл Шин

Мы, конечно же, не можем гарантировать, что это правда. Но однажды возлюбленная актера, Сара Сильверман рассказала на своей странице в твиттере, как Майкл Шин называет свой пенис. Она написала: "У моего парня член имеет прозвище. Он называет его" Большая Барански". К слову, Барански – актриса, которая появляется в сериале "Хорошая жена".

Мой парень назвал свой пенис. Он назвал его «Великая Кристина Барански». - Сара Сильверман (@SarahKSilverman) 2 марта 2015 г.

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Хью Джекман

Актер еще в 2010 году сказал Джею Лено, что его пенис получил забавное прозвище "Старый Джеймс Роджер". Звучит несколько по-австралийски. Правда? И здесь нет ничего удивительного, ведь популярный актер – австралиец.

Джастин Бибер

Это было давно, но – правда. Ник пениса Джастина Бибера – "Джерри". Но нужно заметить, что выбрал кличку не он, а его поклонницы. Об этом он рассказал в одном из интервью 2012 года.

Бонусный пункт:

Уоррен Хардинг

Отметим, что Джастин Бибер – не единственная знаменитость, чей пенис получил прозвище Джерри. 29-й президент Соединенных Штатов Хардинг, кажется, называл свой пенис так почти век назад. Упоминалось прозвище в горячих, эротических любовных письмах жене своего соседа. Об этом забавно рассказал ведущий Джон Оливер.

Ну что же, решил дать прозвище своему пенису? Только очень не увлекайся, чтобы не вызвать истерику и смех сквозь слезы в своей партнерши.