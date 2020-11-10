Поб'ємося об заклад, що ти не задумувався над тим, як же насправді відбуваються зйомки порно. Ти точно не підозрюєш, що поява ролика на 20 хвилин потребує не однієї та, навіть, не двох годин зйомок. Але і це ще не все. До твоєї уваги секрети зйомок порно, якими з тобою поділиться Men 24.

Зйомки порно не значно легші, ніж процес створення художніх фільмів. Ба більше, ролики з рейтингом X потребують часто значно більшої віддачі та старань. А Men 24 знає ще й кілька секретів порно, про які ти навіть не підозрював!

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1. Не все те сперма, що нею здається

Аніккі Олбрайт, директорка й артистка року AVN, розповіла, що тілесні рідини у відео зазвичай справжні. Але на фото, які знімають паралельно з відео, еякулят замінюють на рідкий пеніцилін або лубриканти.

Чому так? А тому, що акторові потрібно еякулювати на камеру для відео. Потім потрібно зробити ще й ефектні кадри зі спермою на тілі. І тут використовують ті ж методи, якими не нехтують food-фотографи.



Для ефектного кадру справжню сперму замінюють на штучну / Фото unsplash

2. Місячні – не завада

Ти не повіриш, але твоя улюблена акторка в одній з останніх сцен, яку ти дивився, цілком могла мати всередині губку. Одна з зірок порно розповіла, що цей метод використовують часто, адже неможливо зупинити процес зйомок лише тому, що в акторки – місячні.

Головне – кожні пів години змінювати губку, аби переконатися, що все йде по плану.

3. Оргазми за розкладом

У порноіндустрії роблять все для того, аби здивувати глядача. Тож немає нічого дивного, що сценарії стають ще специфічнішими, а також точно прописують кожну дію. Режисер під час знімань може чітко сказати: "ти збираєшся влаштувати стриптиз, а потім через дві хвилини після початку сцени знімаєш бюстгальтер, а ще через хвилину – трусики, і ще через три – ви починаєте мастурбувати".

Що стосується оргазмів, то деякі актриси дійсно намагаються його досягнути. І причина тут проста: "глядачам подобається бачити, як жінка отримує задоволення".



Кожен порноролик має чіткий сценарій і графік / Фото unsplash

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4. Анальний секс потребує ретельної підготовки

У намаганні урізноманітнити інтимне життя чоловіки часто задумуються над тим, як же запропонувати партнерці зайнятися анальним сексом. Здавалося б, що ж тут страшного? У порно все відбувається швидко, просто та приємно. Та й на камеру процес виглядає максимально безшовним й ідеальним.

"Дівчата контролюють свою дієту за день або за два до анальної сцени, щоб усе вичистити. У більшості випадків вони роблять клізму напередодні уранці та ввечері, щоб переконатися, що все гаразд", – розповіла Олбрайт.

Не варто забувати й про больові відчуття. В такому випадку дівчата часто використовують спеціальні мазі або пігулки, які послаблюють неприємні відчуття.

5. Усі регулярно здають тести

І мовиться не про ЗНО з української мови. Кожен порноактор зобов'язаний регулярно здавати тести, аби переконатися, що він не є носієм інфекцій, що передаються статевим шляхом (ІПСШ). Ба більше, перед кожною зйомкою актори показують один одному результати. В інакшому випадку знімання просто не відбудеться.

Цікавий той факт, що режисерам і продюсерам не дозволяється бачити результати тестування.



Кожен актор і актриса регулярно здають тести на виявлення ІПСШ / Фото istock

6. Іноді актори мають репліки

А хто сказав, що порноакторам не потрібні слова? Не всі вони можуть з голови видати ідеальну фразу, яка б підходила певній сцені. Те ж стосується дій у кадрі. Режисер може показати табличку з написом "зніми трусики", якщо потрібно перейти до наступного етапу.

Тож не виключено, що в останньому відео, яке ти дивився, усі репліки написані режисерами, аби актори не тупили під час знімань.

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7. Косметика по всьому тілу

Ти не повіриш, але макіяж наносять не лише на обличчя, а й на все тіло. Наприклад, часто приховують свої татуювання за допомогою косметики. Це часто роблять ті актори, які не показують своїх облич у кадрі. А тату – один з маркерів, який дозволяє впізнати, до прикладу, свого сусіда або сусідку по під'їзду.



На тілі порноакторів може бути багато гриму / Фото unsplash

До слова, навіть home-відео часто бувають зрежисованими. Тож не потрібно вестися на все, що пишуть. Спробуй глянути на улюблені ролики з часткою скептицизму. І ти побачиш грамотну склейку, прописаний сценарій, а також штучність гри акторів.