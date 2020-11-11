Женщины рассказали о смешных случаях, которые с ними случались во время секса
Секс – не только о получении блаженного удовлетворения. Это также и о забавных случаях, которые случаются с людьми. К твоему вниманию смешные случаи, которые случались с женщинами во время занятия сексом. Читай на Men 24, чтобы не наступить на те же грабли.
Портал OnBuy провел опрос, чтобы узнать, насколько часто девушки попадают в забавные ситуации во время занятия сексом. Men 24 взглянул результаты наблюдения и рассказывает тебе о забавных случаях.
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Что чаще всего случается во время секса?
- падения с кровати или других поверхностей – 75%;
- во время секса в спальню вошел кто-то из родных – 71%;
- возникновения судорог – 68%;
- эякулят выстреливал в глаз во время оргазма – 62%;
- во время секса сломалась кровать – 58%;
- падение в душе – 51%;
- загорелся коврик – 47%;
- что-то застряло внутри – 42%;
- произнесли чужое имя – 38%;
- потеряли сознание – 5%.
*Всего в опросе участвовали 2544 респонденток.
Но мы не обходимся сухими цифрами. Что же девушки рассказывают о забавных случаях, произошедших с ними во время секса?
"Я занималась сексом со своим бывшим, мы были в постели на пике, я была сверху. И внезапно зашел его отец и увидел меня голой...", – рассказала 22-летняя Эмили.
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"После свидания мы пришли домой и выпили бутылку вина... Начался оргазм. Когда я спустилась вниз, он не предупредил, что собирается кончить, и сперма попала мне прямо в глаз. Кроме запаха это было отвращение и стыд", – Катарина, 27 лет.
"Мы с моим бывшим парнем решили вместе принять душ. И у нас началась близость. Температура в ванной начала подниматься, а я – терять равновесие. Я не хотела останавливаться, и мы продолжили. Но стало хуже. Я упала. Повезло, что он поймал меня до того, как я упала на пол", – Пэт, 31 год.
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"Я познакомилась с ним в университете, и мы пошли ко мне на квартиру. Я была пьяна, а потолок у меня низкий и наклонный. Сначала я залезла сверху и задела его пенис ногой. А потом ударилась о потолок и потеряла сознание", – Оливия, 23 года.
Надеемся, что с тобой ничего подобного во время секса не происходило. Если и будут возникать забавные ситуации – не стесняйся громко посмеяться и разрядить атмосферу. Пусть вам будет весело, хотя и возникает желание провалиться сквозь землю.
Во время секса могут возникать смешные и неловкие ситуации / Фото unsplash
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