Ми продовжуємо тобі доводити, що великий пеніс – не завжди найкраще, чим могла тебе нагородити природа. До твоєї уваги кілька відвертих історій дівчат, які мали справи з надто великими статевими членами. Якщо вірити розповідям, то сподобалося їм далеко не все. Читай на Men 24, чому великі пеніси не надто подобаються панянкам.

Здавалося б, великий пеніс однозначно гарантує максимум задоволення дівчині. Але у представниць прекрасної половини людства стосовно цього інтимного питання своя думка. Читай на Men 24, що не сподобалося дівчатам, які мали секс з хлопцями, у яких великий член.

Варте твоєї уваги Довжина не на першому місці: на що жінки звертають увагу під час сексу

1. Секс не дарує задоволення

"Найбільший пеніс, з яким я коли-небудь стикалася донині, – коли мені було 18 років. Мені не було з чим порівнювати, адже це був мій перший партнер. Я просто почала припускати, що секс завжди буде болючим, адже не знала, що може бути щось інше", – зізнається 32-річна Кеті.

Вона додала, що щоразу секс нагадував втрату незайманості. Дівчині доводилося ретельно готуватися та налаштовувати себе, аби отримувати бодай трішки задоволення від процесу. І лише з часом вона змогла звикнути до не надто приємних відчуттів. А найцікавіше те, що після цього досвіду кожен пеніс їй здається середнім.

На жаль, Кеті не розповіла, якої довжини був пеніс. Але було б вкрай дивно, якби вона ходила з лінійкою за своїм партнером, аби потім в анкеті в Tinder вказати, що "хлопці з такою довжиною можуть не писати".



Дівчата зізнаються, що не отримують достатньо задоволення / Фото unsplash

2. Оральний секс – абсолютне жахіття

"Я буквально давилася ним до такої міри, що здавалося, що мене нудило. Мені весь час доводилося зупинятися та робити перерви, через що йому було важче кінчити. З маленьким пенісом можна усе помістити в рот, і хлопець кінчить за п'ять хвилин", – Келлі, 34 років.

У цьому випадку й додати більше нічого. Єдине, до чого закликаємо, – звертати увагу на її самопочуття. Не надто хотілося б, щоб у пориві пристрасті ти наробив біди своїм прутнем.



Оральний секс може стати справжнім випробуванням для дівчини / Фото unsplash

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3. Секс буває менше

"Одного разу я познайомилася з хлопцем, чий пеніс серйозно нагадував банку з-під коли. Я відмовилася навіть займатися з ним сексом. Він (пеніс – ред.) був надто широким. Навіть у рот не поміститься! Ми розійшлися. І пізніше я дізналася, що він дійсно вирішив зробити операцію, щоб зменшити розмір", – Стефані, 33 років.

І тут немає нічого дивного. Гігантський пеніс залюбки в себе "впускають" лише актриси з порно. В реальному ж житті панянки віддають перевагу статевим членам, чия довжина не перевищує 16 сантиметрів.



Жінки не надто охоче часто займаються сексом, якщо у чоловіка великий пеніс / Фото unsplash

4. Твій сексуальний репертуар обмежений

"Ви знаєте той епізод "Сексу у великому місті", де говорять, що гарячий хлопець не думає, що він повинен бути хорошим у сексі, тому що він гарячий? Це стосується і хлопців, у яких дійсно великі пеніси. Новий рівень зухвалості", – зауважила 36-річна Керолайн.

Але додала, що хлопці з меншими членами працюють у ліжку старанніше. І це логічно, адже вони вважають, що довжини недостатньо, тож намагаються компенсувати її своїми вміннями та регулярною зміною позицій.



Чоловіки з меншим пенісом старанніше підходять до сексу / Фото unsplash

5. Великий пеніс = проблеми з презервативами

"Проблема з великими пенісами – презервативи. В одного хлопця, з яким я зустрічалася, був настільки великий пеніс, що здавалося, що жоден не підійде. Він завжди випадав, пару разів рвався, що було жахливо", – зауважила 30-річна Кара.

Дівчина додала, що для комфортного сексу було необхідно надзвичайно багато лубрикантів. Також необхідно постійно зупинятися, аби поправити презерватив і додати ще змазки.



Підібрати презерватив може бути тим ще квестом / Фото unsplash

Тож ми нагадуємо про те, що надто великий пеніс не завжди означає, що твоїй партнерці буде добре. Краще зосередься на техніці та відчуттях. Отримуй задоволення та даруй його.

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