Якщо тобі здавалося, що етикет – це лише про світські вечори та усілякі раути, то це не зовсім так. Практично кожна сфера нашого життя має свої писані та неписані правила, яких варто дотримуватися. Це потрібно, щоб не лише не виглядати невігласом, а й бути на висоті. Цього разу ми розповімо тобі про 7 правил секс-етикету, яких слід дотримуватися кожному чоловікові!

Секс-етикет – важлива складова здорових і приємних інтимних стосунків. До твоєї уваги 7 правил, які кожному чоловікові ні в якому разі не можна порушувати. Лови їх на Men 24 та бери на озброєння!

Варте уваги Три найсексуальніші слова, які ти повинен сказати дівчині, яка вперше перед тобою роздягнулася

1. Будь турботливим

Пам'ятай про те, що тобі потрібно бути максимально ввічливим. Цього правила слід дотримуватися задовго до того як ви потрапили у спальню. Ти не повинен усім своїм виглядом натякати на те, що ввечері на тебе очікує приз. Така поведінка може негативно вплинути на її ставлення до тебе.

Будь ввічливим і потурбуйся про те, щоб їй було комфортно з тобою. Інакше секс буде механічним, а задоволення – відсутнім!



Зроби усе для того, аби їй було комфортно поруч з тобою / Фото unsplash

2. Уникай поспіху

"Ну що, ходімо до мене на каву?", – знервованим голосом питаєш ти. І це твоя найбільша помилка. Не підганяй її. Цілком імовірно, що з ввічливості дівчина тобі не відмовить. Але це зовсім не означає, що вона саме зараз хоче сексу. Ти повинен звертати увагу на мову її тіла. Так ти виявив, чи готова вона перейти на новий рівень.

У квартирі теж не варто відразу ж з порога зривати з неї одяг. Винятком може бути той факт, якщо вона почала це робити першого!

3. Обговори нюанси

Це ще один надзвичайно важливий момент. Ви повинні проговорити "червоні лінії", які не варто переступати під час сексу. Наприклад, вона не любить займатися оральним сексом. Тож потрібно про це дізнатися перед тим, як очікувально дивитися на свою ширінку.

Не соромся обговорити вподобання та нюанси у сексі. Це дозволить уникнути негативних емоцій.



Перед сексом потрібно обговорити усі нюанси, які можуть виникнути / Фото unsplash

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4. Використовуй презерватив

Подобається тобі це чи не подобається, але презерватив – невіддільна складова сексу. Винятком може стати лише той факт, що ви разом сходили та здали тести. В іншому ж випадку слід значно відповідальніше поставитися до свого здоров'я. Повір, цей тоненький латексний захист може позбавити тебе добрячої кількості проблем і неприємностей!

Якщо твоя партнерка не хоче займатися сексом з презервативом – можеш спокійно відмовитися від продовження вечора. Тебе, друже, це теж стосується!

5. Егоїзму не місце

Не забувай також і про те, що задоволення повинен отримувати не лише ти, а й твоя партнерка. Тож ми наполегливо рекомендуємо звертати увагу на її тіло. Ти побачиш, що їй подобається, а що – ні. Тож намагайся зробити все для того, аби добре було вам обом.

Хочеш зайнятися егоїстичним сексом? Увімкни порно та помастурбуй. В іншому ж випадку викладайся, аби добре було не лише тобі!



Під час сексу ви удвох маєте отримувати задоволення / Фото unsplash

6. Будь зацікавленим

Гаразд, ви чітко обговорили на початку, що не подобається у сексі вам обом. Але це зовсім не означає, що ви дізналися геть усе. Тому не соромся перепитувати, чи приємно їй, що потрібно змінити, щоб вона отримала більше задоволення.

Усе просто. Потрібно не боятися ставити питання.

7. Нахабству – ні

Якщо ж ви займалися сексом на її території – не нахабній. Якщо ви не домовлялися, що ти ночуватимеш у неї, то й нав'язуватися не варто. Винятком може стати той факт, що вона сама запропонує тобі залишитися.

Пам'ятай про те, що нахаб панянки не надто обожнюють. Має бути чітка межа між упевненим і зухвалим чоловіком!



Не будь нахабним після сексу / Фото unsplash

Дотримуйся цих правил секс-етикету, аби інтимні зустрічі приносили задоволення не лише тобі, а й твоїй партнерці. А також не забувай говорити. Часто саме під час розмов можна виявити, чого хоче дівчина та що ти можеш зробити, щоб їй було добре!

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