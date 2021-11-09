З усіма нами коли-небудь траплялося таке. У найбільш невідповідний момент з'являється ерекція. Звичайно ж, є очевидний спосіб впоратися з нею. Але, погодься, мастурбація – не те, чим можна зайнятися завжди та всюди. На щастя, є науково доведений метод, який дозволить позбутися небажаної напруги за лічені секунди.

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У відео на тіктоку, яке нещодавно привернуло максимум уваги, впливовий британський хірург і лікар Каран Радж розповідає, що тобі потрібно зробити, щоб позбутися ерекції. Візьми на озброєння його пораду, яка врятує тебе під час важливої презентації або, наприклад, походу до вбиральні.

Як позбутися небажаної ерекції за 30 секунд

Напруж м'яз. Коли ти напружуєш будь-який м'яз, особливо такий великий, як стегно, кров з переповнених губчастих тканин, печеристого тіла та губчастого тіла перенаправляється на напружений м'яз. Напруга також може допомогти тобі зосередитися на чомусь іншому, а коли твій розум блукає, ти побачиш, як твій "Екскалібур" перетвориться на мокрий хот-дог,

– наголошує лікар.

На відео лікар розповів, як за 30 секунд позбутися небажаної ерекції:

Тут ми розповідали, чому у тебе може виникати ранкова ерекція. Є щонайменше 7 поширених і відомих причин, хоча насправді їх значно і значно більше.

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Тебе ж ми закликаємо взяти на озброєння пораду лікаря Карана Раджа. Вона дозволить тобі позбутися небажаної ерекції, яка може подарувати трохи клопотів. Головне – напружити м'яз саме тоді, коли у тебе є потреба зняти напругу в паху, а не тоді, коли твій ерегований член потрібний найбільше.