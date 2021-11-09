Со всеми нами когда-нибудь случалось такое. В самый неподходящий момент возникает эрекция. Конечно же есть очевидный способ справиться с ней. Но, согласись, мастурбация – не то, чем можно заняться всегда и всюду. К счастью, есть научно доказанный метод, который позволит избавиться от нежелательного напряжения за считанные секунды.

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В видео на тиктоке, которое недавно привлекло максимум внимания, влиятельный британский хирург и врач Каран Радж рассказывает, что тебе нужно сделать, чтобы избавиться от эрекции. Возьми на вооружение его совет, который спасет тебя во время важной презентации или, например, похода в туалет.

Как избавиться от нежелательной эрекции за 30 секунд

Напряги мышцу. Когда ты напрягаешь любую мышцу, особенно такую ​​большую, как бедро, кровь из переполненных губчатых тканей, пещеристого тела и губчатого тела перенаправляется на напряженную мышцу. Напряжение также может помочь тебе сосредоточиться на чем-то другом, а когда твой ум блуждает, ты увидишь, как твой "Экскалибур" превратится в мокрый хот-дог,

– отмечает врач.

На видео врач рассказал, как за 30 секунд избавиться от нежелательной эрекции:

Здесь мы рассказывали, почему у тебя может возникать утренняя эрекция. Есть по меньшей мере 7 распространенных и известных причин, хотя на самом деле их гораздо больше.

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