Со всеми нами когда-нибудь случалось такое. В самый неподходящий момент возникает эрекция. Конечно же есть очевидный способ справиться с ней. Но, согласись, мастурбация – не то, чем можно заняться всегда и всюду. К счастью, есть научно доказанный метод, который позволит избавиться от нежелательного напряжения за считанные секунды.
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В видео на тиктоке, которое недавно привлекло максимум внимания, влиятельный британский хирург и врач Каран Радж рассказывает, что тебе нужно сделать, чтобы избавиться от эрекции. Возьми на вооружение его совет, который спасет тебя во время важной презентации или, например, похода в туалет.
Как избавиться от нежелательной эрекции за 30 секунд
Напряги мышцу. Когда ты напрягаешь любую мышцу, особенно такую большую, как бедро, кровь из переполненных губчатых тканей, пещеристого тела и губчатого тела перенаправляется на напряженную мышцу. Напряжение также может помочь тебе сосредоточиться на чем-то другом, а когда твой ум блуждает, ты увидишь, как твой "Экскалибур" превратится в мокрый хот-дог,
– отмечает врач.
На видео врач рассказал, как за 30 секунд избавиться от нежелательной эрекции:
Здесь мы рассказывали, почему у тебя может возникать утренняя эрекция. Есть по меньшей мере 7 распространенных и известных причин, хотя на самом деле их гораздо больше.
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Тебя же мы призываем взять на вооружение совет врача Карана Раджа. Он позволит тебе избавиться от нежелательной эрекции, которая может подарить немного хлопот. Главное – напрячь мышцу именно тогда, когда у тебя есть необходимость снять напряжение в паху, а не тогда, когда твой эрегированный член нужен больше всего.