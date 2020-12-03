Звичайно ж, є одяг, який взимку носити щонайменше дивно. Мовиться, наприклад, про шорти або босоніжки. Але є певні літні речі, які ідеально впишуться у зимовий гардероб кожного чоловіка. Візьми на озброєння поради експертів, якими з тобою залюбки ділиться Men 24.

Якщо твоя базова чоловіча капсула містить одяг, який можна сміливо поєднувати один з одним, то ти можеш без сумнівів одягати взимку деякі літні речі. Men 24 розповідає, який літній одяг можна носити чоловікові у холодну пору року!

Варте уваги Як стильно одягатися чоловікові взимку: варіанти верхнього одягу

1. Сорочка-поло

Вона дуже схожа на футболку, але має комір і 2 або 3 ґудзики. Така сорочка ошатніша, ніж повсякденна футболка. Але водночас вона більше належить до стилю кежуал, ніж звичайна сорочка. Також варто пам'ятати, що поло тепліша, ніж футболка, а комір дозволяє поєднувати її з джемпером, формуючи образ справжнього лондонського денді!



Сорочка поло дозволить додати певної стриманості твоєму образу / Фото pinterest

З чим носити поло влітку? Ідеально підійдуть чиноси або шорти. З взуття можуть бути топсайдери або ж кеди.

Ідеально підійдуть чиноси або шорти. З взуття можуть бути топсайдери або ж кеди. З чим носити взимку? Можеш одягати поло під низ. Але з розрахунку, що комірець буде видно. Поло також відмінно поєднується з пальто та світшотами. В холодні дні можеш віддавати перевагу моделям з довгими рукавами.

2. Овершот

Це сорочка, зроблена з товстішої та цупкішої тканини. Вона призначена для носіння поверх інших шарів, а також прекрасно виглядає як розстебнутою, так і застебнутою. Така сорочка ідеально підходить для непередбачуваної погоди, коли на вулиці уже давно не тепло, але й морозу ще нема.



Овершот може замінити собою піджак або блейзер / Фото pinterest

З чим носити влітку? Поверх футболки, заміняючи піджак або кардиган.

Поверх футболки, заміняючи піджак або кардиган. З чим носити взимку? Овершот можна носити як поверх футболки, так і поверх світшота. Але обов'язково під пальто та ніяк не поверху. Тут головне – не перестаратися, аби не спаритися.

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3. Чиноси

Це міцні та надійні бавовняні штани. Оскільки вони дихають, легкі чиноси – популярна модель брюк, які можна носити не лише у спекотну пору року, а й в холодну. Можеш підібрати модель з цупкішої тканини, щоб не переживати, що твої ноги замерзнуть в холодну пору року.



Класичні брюки можна сміливо замінити на чиноси / Фото pinterest

З чим носити влітку? З сорочкою оксфорд (з ґудзиками на комірі) та футболками. Шкарпетки не обов'язкові.

З сорочкою оксфорд (з ґудзиками на комірі) та футболками. Шкарпетки не обов'язкові. З чим носити взимку? Оскільки спочатку їх носили солдати, чиноси можна спокійно поєднувати з важкими черевиками.

4. Футболка у бретонську смужку

Це футболка в горизонтальну синьо-білу смужку, яку традиційно носили французькі моряки. Бретонська смужка додає привабливості образу, але при цьому мінімалістична та доволі проста.



Футболка у бретонську смужку додасть легкості твоєму образу / Фото john smedley

З чим носити влітку? Оскільки це культова річ, вона має чудовий вигляд як самостійна одиниця гардеробу. Вона відмінно поєднується з шортами, а також еспадрільями.

Оскільки це культова річ, вона має чудовий вигляд як самостійна одиниця гардеробу. Вона відмінно поєднується з шортами, а також еспадрільями. З чим носити взимку? Коли холодно, ти можеш використовувати смуги у ролі додаткової деталі, яка підкреслить твій образ. Вона відмінно поєднується як з толстовкою, так і з джинсовою курткою або пальто.

Тож не поспішай ховати глибоко у шафу літній одяг. Цілком імовірно, що деяке вбрання ти можеш сміливо носити й у холодну пору року, щоб нагадувати собі про теплі літні дні!

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