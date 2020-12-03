Конечно же, есть одежда, которую зимой носить в меньшей мере странно. Говорится, например, о шортах или сандалиях. Но есть определенные летние вещи, которые идеально впишутся в зимний гардероб каждого мужчины. Возьми на вооружение советы экспертов, которыми с тобой охотно делится Men 24.

Если твоя базовая мужская капсула содержит одежду, которую можно смело сочетать друг с другом, то ты можешь без сомнений одевать зимой некоторые летние вещи. Men 24 рассказывает, какую летнюю одежду можно носить мужчине в холодное время года!

Примечательно Как стильно одеваться мужчине зимой: варианты верхней одежды

1. Рубашка-поло

Она очень похожа на футболку, но имеет воротник и 2 или 3 пуговицы. Такая рубашка наряднее, чем повседневная футболка. Но одновременно она больше относится к стилю кэжуал, чем обычная рубашка. Также стоит помнить, что поло теплее, чем футболка, а воротник позволяет сочетать ее с джемпером, формируя образ настоящего лондонского денди!



Рубашка поло позволит добавить определенной сдержанности твоему образу / Фото pinterest

С чем носить поло летом? Идеально подойдут чиносы или шорты. Из обуви могут быть топсайдеры или кеды.

С чем носить зимой? Можешь одевать поло под низ. Но из расчета, что воротничок будет видно. Поло также отлично сочетается с пальто и свитшотом. В холодные дни можешь отдавать предпочтение моделям с длинными рукавами.

2. Овершот

Это рубашка, сделанная из более толстой и плотностью ткани. Она предназначена для ношения поверх других слоев, а также прекрасно выглядит как расстегнутой, так и застегнутой. Такая рубашка идеально подходит для непредсказуемой погоды, когда на улице уже давно не тепло, но и мороза еще нет.



Овершот может заменить собой пиджак или блейзер / Фото pinterest

С чем носить летом? Поверх футболки, заменяя пиджак или кардиган.

С чем носить зимой? Овершот можно носить как поверх футболки, так и поверх свитшота. Но обязательно под пальто и никак иначе. Здесь главное – не переусердствовать, чтобы не спариться.

Возьми на вооружение 10 базовых советов, которые помогут прокачать мужской стиль

3. Чиносы

Это прочные и надежные хлопчатобумажные штаны. Поскольку они дышат, легкие чиносы – популярная модель брюк, которые можно носить не только в жаркое время года, но и в холодное. Можешь подобрать модель с плотной ткани, чтобы не переживать, что твои ноги замерзнут в холодное время года.



Классические брюки можно смело заменить на чиносы / Фото pinterest

С чем носить летом? С рубашкой оксфорд (с пуговицами на воротнике) и футболками. Носки не обязательны.

С чем носить зимой? Поскольку сначала их носили солдаты, чиносы можно спокойно сочетать с тяжелыми ботинками.

4. Платье в бретонскую полоску

Это футболка в горизонтальную бело-синюю полоску, которую традиционно носили французские моряки. Бретонская полоска добавляет привлекательности образу, но при этом минималистичная и довольно проста.



Футболка в бретонскую полоску придаст легкости твоему образу / Фото john smedley

С чем носить летом? Поскольку это культовая вещь, она прекрасно выглядит как самостоятельная единица гардероба. Она отлично сочетается с шортами, а также эспадрильями.

С чем носить зимой? Когда холодно, ты можешь использовать полосы в качестве дополнительной детали, которая подчеркнет твой образ. Она отлично сочетается как с толстовкой, так и с джинсовой курткой или пальто.

Поэтому не спеши прятать глубоко в шкаф летнюю одежду. Вполне вероятно, что кое-какие вещи ты можешь смело носить и в холодное время года, чтобы напоминать себе о теплых летних днях!