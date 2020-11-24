Якщо ти вже носиш пуховик і шапку – твоїй мамі точно немає за що перейматися. Але є й такі зухвальці, які наприкінці осені сміливо розгулюють у бомберах і розказують усім, що їм не холодно. Men 24 розповість тобі, як стильно одягатися чоловікові узимку. Лови приклади верхнього одягу, які дозволять тобі не лише грітися, а й виглядати круто!

Звичайно ж, тобі може бути тепло й у тоненькій курточці (хоча ми у це не віримо), але це зовсім не означає, що у твоєму гардеробі не має бути чогось теплішого. Men 24 ділиться з тобою варіантами верхнього одягу, які дозволять виглядати стильно взимку. Їх, до слова, можна вигідно придбати у Чорну п'ятницю!

Візьми на озброєння 4 способи прокачати свій повсякденний стиль чоловікові

1. Пальто

Це незмінний партнер елегантного та стильно чоловіка. А ще пальто може дозволити приховати не надто ідеальне тіло. Наприклад, двобортні моделі можуть сміливо обирати чоловіки, в яких трішки виріс пивний животик. Та й узагалі така модель візуально витягує силует!

Не менш модними зараз є пальто з хутряними комірами. Мода циклічна, тож немає нічого дивного, що трендовими стають речі з 80-х. Але ми пропонуємо тобі обирати варіанти з екохутром.



Чоловіче пальто завжди буде в тренді / Фото pinterest

Який матеріал вибрати? Це може бути шерсть, кашемір, твід, сумішеві тканини з високим вмістом натуральних волокон. Від синтетики ми рекомендуємо відмовитися, адже в такому пальто тобі буде некомфортно, а також воно не надто добре грітиме.

2. Пуховик

Якщо хочеш купити стильний пуховик – вибери подовжену модель. І, бажано, якусь яскраву. Особливість пуховика полягає в тому, що його можна поєднувати як з повсякденним, так і з класичним одягом. Годі вважати цей тип курток складовою спортивного стилю. Так давно вже не є!



Експерти рекомендують обирати подовжені пуховики / Фото pinterest

Наповнювач: обирай від натурального пуху до синтетичних матеріалів.

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3. Екошуба

Наголошуємо на тому, що шуби з натурального хутра купувати у 2020 році – щонайменше дивно. Тож придивися до екошуб. І не потрібно думати, що такий тип шуб не матиме стильного вигляду тощо. Усе це маячня. Найкращий варіант – шубка з овечої шерсті. В ній ти не лише виглядатимеш круто. Тобі ще й буде дуже тепло!



Чоловіча шуба з овечої шерсті стильна та дуже тепла / Фото pinterest

4. Жилет

Якщо твоє пересування містом обмежується власним автомобілем і короткими перебіжками – можеш сміливо обрати жилет. Це може бути замшевий, вельветовий, синтепоновий варіант. Його головна задача – додати тепла та багатошаровості. Можеш поєднувати жилет з худі, носити його під улюбленим пальто або курткою. Це дозволить тобі не мерзнути навіть у найбільш люті холоди!



Чоловічий жилет дозволяє додатково утеплитися / Фото brammels

Ці варіанти верхнього одягу дозволять тобі не лише зігріватися взимку, а й виглядати максимально стильно!

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