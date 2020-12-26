28-летняя певица Майли Сайрус продолжает эпатировать пользователей сети. На этот раз звезда снялась в образе сексуальной Снегурочки, обнажив свою грудь. Наслаждайся порцией красоты и дерзости на Men 24.

Сравнительно недавно мы показывали тебе Майли Сайрус, которая снялась топлесс для журнала Rolling Stones . Но на этом скандальная звезда решила не остановиться. 28-летняя певица на этот раз примерила образ сексуальной Снегурочки, снова обнажив грудь. К твоему вниманию порция смелости от Майли Сайрус на Men 24 !

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Санта – самый счастливый чувак в мире. Он знает, где живут все непослушные с*ки. Скоро увидимся, большой мальчик. Приди поесть мое печенье,

– написала Сайрус.

Фотографии обнаженной Майли Сайрус понравились ее подписчикам / Фото с инстаграма Майли Сайрус

Читатели Майли Сайрус не перестают удивляться ее смелости. Они засыпали ее комплиментами, оценив дерзкий и сексуальный образ звезды:

"Она очень жаркая";

"Кошечка";

"Я никогда никого не хотел больше под моей елкой, чем тебя";

"Майли, спасибо за рождественский подарок";

"Мое сердце бьется для тебя, Майли";

"Это преступление";

"Королева, ты – лучшая";

"Желаю, чтобы ты была моим подарком на Рождество".

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Напоследок оставим вам горячее фото со съемок. Но будь осторожен, ведь ролик может стать причиной бессонницы.