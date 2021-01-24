Ребята из французского ателье подарили новую жизнь мотоциклу Moto Guzzi. Они переосмыслили 1000 SP, который теперь сочетает в себе традиционные и неортодоксальные элементы стиля, чтобы добиться большего эффекта. Смотри на Men 24 насколько крутым сделали Moto Guzzi 1000 SP, который понравится фанатам "Терминатора".

Над байком работал Самуэль Агиар, талантливый парень, который занимается дизайном мебели и мотоциклов. Он руководит мастерской Shiny Hammer в Сен-Кантене, городке недалеко от границы с Бельгией на севере Франции. Смотри крутые фото байка Moto Guzzi 1000 SP на Men 24 !

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Этот байк основан на модели 1000 SP 1981 года. Байк-донор разбился, и переднее колесо практически застряло в двигателе. Я должен был сделать байк "прямым", прежде чем делать какие-либо модификации. Кстати, в двигателе сломался только генератор,

– отметил Самуэль.



Основой мотоцикла стал Moto Guzzi 1000 SP 1981

Spada, как его называли, в свое время был отличным байком. У него великолепная управляемость, интегрированная тормозная система и возможность путешествовать в течение дня без устали как для водителя, так и для мотоцикла. Расслабленный V-образный двухцилиндровый двигатель передавал около 70 лошадей на традиционный валовой повод Guzzi. Поэтому байк часами мог двигаться со скоростью 160 километров в час.

Моя идея заключалась в том, чтобы начать с "известного" стиля топливного бака, а затем сделать переднее крыло немного необычнее. Я хотел что-то вроде "странного кафе-рейсера",

– рассказал Самуэль.

Это личная разработка, поэтому он имел возможность изучить несколько идей. Он всегда говорит себе, что собирается продать проект, над которым работает, но потом влюбляется в него. Самуэль сохраняет большинство своих сборников, поскольку все они совершенно разные.

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Самуэль тщательно проверил и перебрал двигатель. Выхлопную систему из нержавеющей стали изготовили по индивидуальному заказу, с двумя прямыми трубами. Внутри них установлены перегородки, которые позволяют снизить уровень шума.

Вилка байка стоковая, но отремонтирована, немного занижена и модернизирована с тормозами Brembo. Стандартные 18-дюймовые колеса Mag заменили изготовленными на заказ ободами Morad со спицами того же диаметра. Они обуты в свежий комплект шин Avon Roadrider AM26.

Кузов полностью новый и изготовлен из алюминия. Формы бака и обтекателя (в комплекте с фарами для скутера Peugeot Ludix) идеально подобраны. На металлоконструкциях нет краски, чтобы скрыть недостатки.

Я думал о черной или серой краске, но решил просто почистить ее и нанести прозрачный лак,

– говорит Самуэль.

Необработанный металл – сложный вариант, так как скрыть недостатки невозможно. Но именно это стало визитной карточкой байка.



Необработанный металл – настоящая изюминка байка

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