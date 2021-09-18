А другим мы обязаны фантазии писателей. Ниже – два интересных примера: об искусственных марсианских каналах и преодолении скорости света.
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NASA имеет корабли, способные летать быстрее света
Мифы об этом возникли из-за EmDrive. Это проект NASA по разработке сверхсветового двигателя, об успехах в котором начали писать в 2013.
- Мол, экспериментальным путем удалось выйти за пределы третьего закона Ньютона (упрощенно – действие равно противодействию).
Однако барьер скорости света (300 тысяч километров в секунду) человечество до сих пор не научилось преодолевать, а EmDrive – лишь прототип, который даже не обсуждают в научных журналах уже с 2018 года.
- Ученые просто поняли, что "чудо", которое они видели, случилось из-за взаимодействия магнитного поля Земли с силовыми кабелями в лаборатории...
Сверхсветовые корабли и каналы на Марсе – это выдумки / Коллаж 24 канала
На Марсе есть каналы
О, эта история стара как мир. Ну, почти. Где-то в конце 1800-х годов писатель Персиваль Ловэлл в своих произведениях выдвинул, скажем так, гипотезу, что на Марсе есть каналы, построенные разумной цивилизацией.
- Мол, по этим каналам транспортировали воду для пустынных районов. Более того, Ловэлл убеждал, что видел эти каналы в телескоп.
Живучая идея оказалась – многие популяризаторы космической темы ее подхватили и смаковали целый век.
- И даже когда NASA отправила аппараты на Марс, и даже когда человечество получило кучу фото оттуда, утверждение "на Марсе нет искусственных каналов" у некоторых людей вызывает скептическую улыбку.
"А что? Природные каналы на Марсе нашли. Так почему бы и искусственным не быть?" Вот такого уровня где-то у них аргументация. Знал бы Ловэлл, во что выльются его фантазии...
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