А другим мы обязаны фантазии писателей. Ниже – два интересных примера: об искусственных марсианских каналах и преодолении скорости света.

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NASA имеет корабли, способные летать быстрее света

Мифы об этом возникли из-за EmDrive . Это проект NASA по разработке сверхсветового двигателя, об успехах в котором начали писать в 2013.

Мол, экспериментальным путем удалось выйти за пределы третьего закона Ньютона (упрощенно – действие равно противодействию).

Однако барьер скорости света (300 тысяч километров в секунду) человечество до сих пор не научилось преодолевать, а EmDrive – лишь прототип , который даже не обсуждают в научных журналах уже с 2018 года.

Ученые просто поняли , что "чудо", которое они видели, случилось из-за взаимодействия магнитного поля Земли с силовыми кабелями в лаборатории...



Сверхсветовые корабли и каналы на Марсе – это выдумки / Коллаж 24 канала

На Марсе есть каналы

О, эта история стара как мир. Ну, почти. Где-то в конце 1800-х годов писатель Персиваль Ловэлл в своих произведениях выдвинул, скажем так, гипотезу, что на Марсе есть каналы, построенные разумной цивилизацией.

Мол, по этим каналам транспортировали воду для пустынных районов. Более того, Ловэлл убеждал, что видел эти каналы в телескоп.

Живучая идея оказалась – многие популяризаторы космической темы ее подхватили и смаковали целый век.

И даже когда NASA отправила аппараты на Марс, и даже когда человечество получило кучу фото оттуда, утверждение "на Марсе нет искусственных каналов" у некоторых людей вызывает скептическую улыбку.

"А что? Природные каналы на Марсе нашли. Так почему бы и искусственным не быть?" Вот такого уровня где-то у них аргументация. Знал бы Ловэлл, во что выльются его фантазии...

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