Нет ни одного человека, в чьем гардеробе не нашлось бы места хотя бы для одной пары джинсов. Это настолько универсальный элемент гардероба, который можно носить как на повседневно, так и на более-менее официальные мероприятия. Но задумывался ли ты, для чего придумали этот маленький карман на твоих любимых джинсах. Спойлер: не для AirPods. Men 24 раскрывает секрет.

Источник: Men 24

Независимо от бренда, джинсы почти всегда имеют маленький карман внутри кармана. Появился он в джинсах Levi's 501 XX в 1873 году.

Это интересно Почему пакет Zara так популярен: крутые и малоизвестные факты об испанском бренде

Маленький карман не для монет

Многие считают, что этот мини-карман предназначен для мелочи (заметим, что ей можно назвать и 20-гривневые монеты). Но если ты будешь использовать его для хранения монет, то скоро поймешь, что доставать их будет не слишком просто. Карман же создана для другого.



Ранее в этом кармане носили зажигалки Zippo / Фото Zippo

Другие люди назвали мини-карман "карманом для билетов" из-за того, что билеты на концерт или фильм полностью помещались в него. Но это было раньше. Сейчас билетик в кино в этот карман непросто будет запихнуть. Да и нужно ли это делать, если можно приобрести его онлайн? А еще многие носили в нем легендарную зажигалку Zippo.

Карман для часов

На самом деле, мини-карман с самого начала был "карманом для часов". Он предназначался для хранения карманных часов ковбоя или рабочего.



На самом деле этот карман придумали для часов / Фото Watchisthis

Поэтому, если у тебя дома есть старые дедушкин ы часы, то ты можешь попробовать засунуть их в этот карман. И каким же будет твоё удивление, что они в нем будут "чувствовать" себя максимально органично.

Тебе понравится Мужской шарф: 5 простых способов завязать шарф за 60 секунд

Карман для наушников

Годы проходят. Карманные часы уже давно никто не носит. Но кармашек из джинсов не убирают. И правильно делают. Ведь большинство владельцев беспроводных наушников Apple AirPods кладут их именно в этот мини-карман. Там они выглядят очень органично.



Теперь в этом кармане носят Apple AirPods / Фото Phonearena

А теперь признайся, а что ты носишь в своем маленьком кармане джинсов? Мы вот пошли вытряхивать из него монеты в копилку.