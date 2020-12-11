Летом заниматься сексом – та еще морока. Оно и неудивительно, ведь вам постоянно жарко, с вас течет пот, да и не очень хочется много двигаться. Зимой же, казалось бы, созданы идеальные условия для плотских утех. Men 24 знает 6 крутых поз, которые позволят получить еще больше удовольствия от занятия сексом зимой. Возьми на вооружение!

Зимой главное – не замерзнуть и не заболеть. Если верить ученым, то секс способен укрепить твой иммунитет. Добавь к этому отличные секс-позы от Men 24 , которые позволят получить еще и максимум удовольствия. Заметим, что все эти позы можно смело выполнять под одеялом, если вы страшные мерзляки.

Примечательно 5 версий позы 69, которые позволят получить еще больше удовольствия во время секса

1. Зимний миссионер

В миссионерской позе легко заниматься сексом под одеялом. Залезь на свою любимую и накройся одеялом до плеч. Ты даже можешь руками прикрепить одеяло к кровати на случай, если оно захочет упорно убежать от вас. Так вам будет тепло не только от ваших тел.

Для дополнительной стимуляции клитора подложи под бедра подушки, чтобы поднять ягодицы. Таким образом, ты можешь прижаться к клитору партнерши, чтобы дополнительное трение усилило удовольствие.



Поза Зимний миссионер позволит согреваться и наслаждаться процессом

2. Прижатая ложка

Лягте на бок друг за другом. Поднимите одеяло и устройтесь поудобнее, прежде чем начинать проникновения сзади. Эта поза имеет ряд преимуществ, но наиболее очевидной из них является близость к партнерше – кто не хочет, чтобы его обнимали, когда на улице мороз?



В Прижатой ложке ты устраиваешься позади своей партнерши

3. Лежащая наездница

Когда на улице так холодно, что соски могут разрезать лед, единственное, что тебе нужно, – это дать возможность своей партнерше лечь на себя во время секса. Посмотрим правде в глаза: поза наездницы довольно изнурительная. Поэтому для облегчения процесса стоит попробовать ее лежащую вариацию.

Вместо того чтобы сидеть прямо, твоя партнерша должна лечь тебе на грудь, положив локти с обеих сторон от лица. Она сможет задавать темп и уделять своему клитору столько внимания, сколько захочет. Ты можешь обнимать ее, ласкать тело и получать удовольствие от процесса.



Лежащая наездница предусматривает тесный контакт, когда твоя партнерша сверху

Возьми на вооружение Секс на столе: 6 хитростей, которые позволят получить кайф и не травмироваться

4. Завёрнутый лотос

Лотос – очень интимная сексуальная поза, которая идеально подходит для тех холодных ночей, когда вы хотите немного тепла. Для этого тебе нужно удобно сесть и позволить партнерше вылезти себе на колени. Важно: в этой позе вы должны смотреть друг на друга!

Перед тем как сесть, возьми одеяло и укрой ним спину, как плащом. Вам двоим будет максимально комфортно, а также очень тепло.



Завернутый лотос – максимально интимная позиция для занятия сексом

5. Зимний медведь

Эта поза в чем напоминает doggy-style, но в ней партнерша упирается лицом в подушку, вытянув руки к голове. Ты становишься позади нее. В этом случае, как и с лежащей наездницей, одеяло можете накинуть поверх головы. Позиция зимний медведь гарантирует глубокое проникновение, а тебе – возможность целиком и полностью контролировать амплитуду и темп.



Зимний медведь в чем-то напоминает классическую doggy-style

6. Хот-дог

Это еще одна замечательная поза, которая позволит согреться зимними вечерами. В ней твоя партнерша ложится животом на кровать. В идеале – подложить под бедра подушку. Ты вылезаешь на нее сверху, опираясь локтями и коленями. Для максимального получения удовольствия твоя партнерша может свести вместе бедра.

Если ты не слишком тяжелый, но достаточно утомлен – можешь лечь на свою возлюбленную сверху. Такой вариант очень интимный, а также позволяет всем своим телом почувствовать партнера.



Поза Хот-дог предусматривает максимальный тактильный контакт

Получайте удовольствие, грейтесь и экспериментируйте с любимыми позами. Помни о том, что секс – это не только очень приятное, но и очень полезное занятие. Поэтому не ленись!

Все иллюстрации Byron Gray