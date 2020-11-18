Кухня – одне з найпопулярніших місць для заняття сексом вдома. Але мало хто задумується над тим, що у цієї локації є кілька правил, яких слід дотримуватися. Усе це необхідно для того, щоб отримати якомога більше задоволення та не травмуватися в поривах пристрасті. Читай на Men 24 про хитрощі, які потрібно знати під час сексу на столі.

Розповідаємо у новому матеріалі Men 24 про хитрощі, які дозволять отримати максимум задоволення під час сексу на столі. Візьми на озброєння!

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1. Врахуй висоту стола

Сексологи наголошують, що ідеальна висота стола має сягати твоєї талії. Якщо тебе та твою партнерку турбує стійкість стола – використайте його в ролі опори так, щоб ваші ноги були на підлозі.



Висота столу повинна сягати твоєї талії / Фото shutterstock

2. Перевірте його міцність

Втома – тітка непередбачувана. Вона може постукати у ваші двері у будь-який момент. Тож експерти рекомендують попередньо пересвідчитися, що стіл витримає вас обох. Для цього спробуйте перенести на поверхню свою вагу. Наприклад, перед заняттям коханням можеш покласти партнерку на стіл, а також спертися на нього руками. Так ти зрозумієш, чи надійною є обрана вами поверхня.

3. Секс на столі не має бути агресивним

Припустимо, ви перевірили стіл на міцність, переконалися, що займатися сексом на його поверхні буде зручно. Здавалося б, можна спокійно приступати до процесу та не турбуватися ні про що. А от і ні. Не забувай про те, що стільниця – не найм'якше місце на землі, тож постели на неї ковдру або підстав подушку. А під час самого процесу переконайся, що ніжки не мають бажання роз'їхатися у всі сторони!



Секс на столі не повинен бути надто агресивним / Фото istock

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4. Не обмежуйся кухонним столом

Мабуть, найкращим і найцікавішим для заняття сексом є саме більярдний стіл. Він масивний, м'який і упевнено стоїть на ніжках. Тож, якщо колись випаде така нагода, – займіться сексом на ньому. Але тут потрібно пам'ятати про те, що його поверхня не надто охоче відчищається від слідів "злочину", тож потурбуйся про якесь простирадло або рушник.

5. Оральний секс

На столі також можна зайнятися оральним сексом. Поклади свою кохану на стільницю. Сам присядь на коліна біля неї. Ноги партнерки мають бути на твоїх плечах у той момент, коли ти робитимеш їй кунілінгус. Ідеальна прелюдія перед проникненням.

6. Зроби те, чого не дозволяє ліжко

Наприклад, можете зайнятися сексом стоячи. У цьому випадку одну ногу партнерка повинна закинути на стільницю. Це дозволить досягнути глибшого проникнення. Також можеш покласти її на спину на стіл. Схрести ноги партнерки та входь у неї. Така позиція дозволить отримати нові приємні відчуття.



Стіл – не лише для приготування їжі / Фото shutterstock

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P.S. готуйте оголеними в одних лише фартухах. Такий підхід дозволить розпалювати почуття та частіше віддаватися пристрасті на кухні. А наші поради допоможуть отримувати максимум задоволення від цього приємного процесу!