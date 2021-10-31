Вселенная – это сложная штука с кучей сложных штук внутри. Вот об одной из таких мы сегодня и поговорим – максимально простыми словами.

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Что такое звездное скопление

Звездное скопление – это группа от сотен до миллионов звезд.

Они формируются из гигантских межзвездных молекулярных облаков газа и пыли.

В каких-то случаях новообразованные звезды разбегаются, в других – остаются гравитационно связанными.

Для астрономов они очень интересны, потому что п озволяют сравнивать возраст и состав звезд. А значит – представить и понять их эволюцию.

Звездное скопление и галактика: в чем разница

Сразу скажем, что звездные скопления – это не галактики.

Да, действительно, галактика – это тоже гравитационно связанная группа звёзд. Но ее, скажем так, склеивает темная материя, а вот звездное скопление – нет.

Кроме того, галактики крупнее звездных скоплений. Проще говоря, галактика – это как город, а звездные скопления – как кварталы в нем.

Еще одно важное отличие: в скоплении звезды примерно одного возраста и одинакового состава. Ну, они же возникли из одного молекулярного облака. В галактике же – наоборот.



Звездные скопления позволяют астрономам изучать эволюцию звезд / Фото unsplash

Если у вас есть звездное скопление возрастом в сто миллионов и скопление возрастом в миллиард лет, то фактически у вас есть два снимка жизни звезд, сравнение которых помогает понять, что происходит внутри звезд и как они развивались в течение своей жизни,

– так метко объяснил важность изучения именно звездных скоплений профессор физики и астрономии Университета Невады в США Джейсон Стеффен.

Какие существуют виды звездных скоплений

Шаровидные скопления

Шаровидные скопления выглядят как слабые пятна света на фоне космоса – если смотреть невооруженным глазом. В телескопе же можно увидеть, что это миллионы звезд слились в сферу с ярким и плотным ядром.

Эти скопления – самые старые. Ученые считают, что они возникли в первые дни существования Вселенной, где-то 10 миллиардов лет назад.

Соответственно, в их составе мало металлов, а еще меньше – газа и пыли. То есть, новые звезды в этих скоплениях уже не формируются.

В нашем родном Млечном Пути их, к слову, примерно 150. В галактике Андромеда – 400. Но есть и такие, где счет шаровых скоплений идет на тысячи.

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Открытые (или рассеянные) скопления

Открытые скопления не имеют четкой формы, их звезды неплотно собраны вместе в аморфную группу (поэтому их и называют рассеянными).

В таких скоплениях звезд от сотни до тысячи, но они намного моложе, чем звезды в шаровых скоплениях.

Самому старшему из известных – около миллиарда лет. Ну и химический состав там куда богаче.

Самое известное открытое скопления – Плеяды, также называемое М45 или Семь сестер. А ближайшие к Земле – скопление Гиады и так называемое двойное скопление (NGC 869). Телескоп Хаббл отследил его за 200 тысяч световых лет в Малом Магеллановом Облаке, карликовой галактике неподалеку от Млечного Пути.



Шарообразное скопление – старейший вид звездных скоплений во Вселенной / Фото unsplash

И звездные ассоциации

Звездные ассоциации – это группы от десятков до сотен звезд одного возраста и содержания металлов, а также движущихся примерно в одном направлении внутри галактики. Но – они не связаны гравитационно.

Вероятно, когда-то они были открытыми скоплениями.

Но из-за испарения потеряли свои гравитационные связи.