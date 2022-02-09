А тим часом їх щонайменше три. І склад їхній геть відрізняється від складу кільцевої системи Сатурна, про яку ми вже розповідали.

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Які ще планети Сонячної системи мають кільця

Передовсім слід сказати, що Сатурн – далеко не єдина планета з кільцями. Якщо ти не знав, то ось:

Якщо говорити про нашу Сонячну систему, то і Юпітер, і Нептун, і навіть Уран також мають кільцеві системи.

Просто вони менші, тьмяніші, а отже – їх важче побачити.

Ці кільця сформовані з мільярдів дрібних частинок, які обертаються навколо планети. Але склад цих частинок у різних планет також різний.



Уран також має кільця, чи ти знав? / Фото NASA

То який склад у кілець інших планет Сонячної системи

На жаль, поки що Сатурн є єдиною планетою, щодо якої у нас є спектри високої роздільної здатності, які можуть розповісти нам про її кільця. Щодо інших ми знаємо таке:

Кільцева система Юпітера складається з дрібних частинок пилу, але це не частинки водяного льоду, як у Сатурна. Ці частинки радше кам’янисті – складаються з матеріалів, подібних до астероїдів і кам’янистих супутників. На жаль, конкретний хімічний склад їх поки аналіз не допоміг встановити.

складається з дрібних частинок пилу, але це не частинки водяного льоду, як у Сатурна. Ці частинки радше кам’янисті – складаються з матеріалів, подібних до астероїдів і кам’янистих супутників. На жаль, конкретний хімічний склад їх поки аналіз не допоміг встановити. Так само точно не відомо, з чого зроблені кільця Уран. Бо вони дуже темні, тобто – не дуже відбивають радіохвилі. Утім, це точно свідчить, що вони зроблені не з водяного льоду. Натомість це можуть бути частинки пилу з вуглецю.

Бо вони дуже темні, тобто – не дуже відбивають радіохвилі. Утім, це точно свідчить, що вони зроблені не з водяного льоду. Натомість це можуть бути частинки пилу з вуглецю. Кільця Нептуна, до слова, ще темніші, ніж в Урана. А от їхня щільність свідчить, що вони зроблені з іще дрібнішого пилу. Ймовірно, це теж якийсь вид вуглецю або джерело вуглецю – як-от метановий лід.

Зауважимо, планети ці, цілком ймовірно, скоро відкриють нам таємниці своїх кілець. І допоможе в цьому новий телескоп, названий на честь Джеймса Вебба. Його якраз уже нарешті запустили у космос – у грудні 2021.