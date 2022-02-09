А между тем их не менее трех. И состав их совсем отличается от состава кольцевой системы Сатурна, о которой мы уже рассказывали.

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У каких еще планет Солнечной системы есть кольца

Прежде всего следует сказать, что Сатурн – далеко не единственная планета с кольцами. Если ты не знал, то вот:

Если говорить о нашей Солнечной системе, то и Юпитер, и Нептун, и даже Уран тоже имеют кольцевые системы.

Просто они меньше, более тусклые, а значит – их труднее увидеть.

Эти кольца сформированы из миллиардов мелких частиц, вращающихся вокруг планеты. Но состав этих частиц у разных планет тоже разный.



Уран – тоже планета с кольцами, ты знал? / Фото NASA

Так какой состав у колец других планет Солнечной системы

К сожалению, пока что Сатурн является единственной планетой, относительно которой у нас есть спектры высокого разрешения, которые могут рассказать нам о ее кольцах. Насчет других мы знаем следующее:

Кольцевая система Юпитера состоит из мелких частиц пыли, но это не частицы водяного льда, как у Сатурна. Эти частицы скорее каменистые – состоят из материалов, подобных астероидам и каменистым спутникам. К сожалению, конкретный химический состав пока анализ не помог установить.

Так же точно неизвестно, из чего сделаны кольца Урана. Потому что они очень темные, то есть не очень хорошо отражают радиоволны. Впрочем, это свидетельствует о том, что они сделаны не из водяного льда. Это могут быть частицы пыли из углерода.

Кольца Нептуна, к слову, еще темнее, чем у Урана. А вот их плотность свидетельствует, что они сделаны из еще более мелкой пыли. Вероятно, это тоже какой-то вид углерода или источник углерода – например метановый лед.

Заметим, планеты эти, по всей вероятности, скоро откроют нам тайны своих колец. И поможет в этом новый телескоп, названный в честь Джеймса Уэбба. Его как раз уже наконец-то запустили в космос – в декабре 2021 года.