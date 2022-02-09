А между тем их не менее трех. И состав их совсем отличается от состава кольцевой системы Сатурна, о которой мы уже рассказывали.
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У каких еще планет Солнечной системы есть кольца
Прежде всего следует сказать, что Сатурн – далеко не единственная планета с кольцами. Если ты не знал, то вот:
- Если говорить о нашей Солнечной системе, то и Юпитер, и Нептун, и даже Уран тоже имеют кольцевые системы.
- Просто они меньше, более тусклые, а значит – их труднее увидеть.
Эти кольца сформированы из миллиардов мелких частиц, вращающихся вокруг планеты. Но состав этих частиц у разных планет тоже разный.
Уран – тоже планета с кольцами, ты знал? / Фото NASA
Так какой состав у колец других планет Солнечной системы
К сожалению, пока что Сатурн является единственной планетой, относительно которой у нас есть спектры высокого разрешения, которые могут рассказать нам о ее кольцах. Насчет других мы знаем следующее:
- Кольцевая система Юпитера состоит из мелких частиц пыли, но это не частицы водяного льда, как у Сатурна. Эти частицы скорее каменистые – состоят из материалов, подобных астероидам и каменистым спутникам. К сожалению, конкретный химический состав пока анализ не помог установить.
- Так же точно неизвестно, из чего сделаны кольца Урана. Потому что они очень темные, то есть не очень хорошо отражают радиоволны. Впрочем, это свидетельствует о том, что они сделаны не из водяного льда. Это могут быть частицы пыли из углерода.
- Кольца Нептуна, к слову, еще темнее, чем у Урана. А вот их плотность свидетельствует, что они сделаны из еще более мелкой пыли. Вероятно, это тоже какой-то вид углерода или источник углерода – например метановый лед.
Заметим, планеты эти, по всей вероятности, скоро откроют нам тайны своих колец. И поможет в этом новый телескоп, названный в честь Джеймса Уэбба. Его как раз уже наконец-то запустили в космос – в декабре 2021 года.