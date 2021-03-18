Nemiroff продолжает знакомить нас с культурой фудпейринга. 17 марта в одном из столичных ресторанов состоялась закрытая презентация специально разработанного меню шеф-поваром Аиком Вейштортом, которое отлично сочетается с коктейльной картой на основе премиум-линейки Nemiroff.

Во время гастро-ужина бренд-амбасадорка Nemiroff Юлия Терлецкая, а также шеф-повар Аик Вейшторт поражали гостей фудпейрингом с коктейлями и открывали смелые и удивительные сочетания.

Это интересно Яркие коктейли для празднования начала весны: попробуй себя в роли барMENa

Культура фудпейринга в мире набирает обороты, а бренд Nemiroff способствует ее распространению и в Украине. Под каждый продукт бренда шеф-повар разработал 2 блюда, которые сопровождались авторскими коктейлями. С помощью этих комбинаций можно открыть для себя новый мир скрытых сочетаний вкуса.

Меню разрабатывал Аик Вейшторт – шеф-повар 5-звездочных отелей Fairmont Grand Hotel Kyiv, Riviera Hotel и KAMA restaurant. У него богатый опыт работы за рубежом, в том числе в учреждениях, отмеченных "Мишленом": в ресторанах La Cabra – 1 звезда Michelin и Coque – 2 звезды Michelin в Мадриде, в одном из "50 Best" ресторанов мира – AOC в Копенгагене – 2 звезды Michelin.



Гостей угощали авторскими блюдами шеф-повара Аика Вейшторта / Фото Nemiroff

Аик благодаря своему безудержному духу всегда находится в поиске новых граней вкусов. Это позволяет по-новому взглянуть на привычные компоненты и сочетания.

Над коктейльной картой работала бренд-амбасадорка Nemiroff Юлия Терлецкая. Она – участница международных и национальных конкурсов, финалистка Barnation 2019. Именно амбициозность, открытость к экспериментам, а также неукротимый дух Юлии идеально сочетаются с ДНК бренда.



Гости гастро-ужина имели возможность приобщиться к культуре фудпейринга / Фото Nemiroff

Мы видим большой потенциал в фудпейринге, ведь в фокусе – гастрономические впечатления и эмоции. Творчество на кухне и за баром – это настоящий вызов, призывающий выйти за рамки в голове, территориальные границы и пределы привычного на тарелке и в бокале,

– комментирует Ирина Жигунова, директор по маркетингу компании Nemiroff.

Она также добавила, что потребители стали более смелые и открытые для неожиданных комбинаций ингредиентов. Поэтому Nemiroff, как глобальный бренд, рад делиться международным опытом и приносить западную гастрономическую культуру. Это также развивает ответственное потребление в Украине.



Основой коктейлей для ужина стала водка Nemiroff / Фото Nemiroff

Напомним, что Nemiroff дважды был генеральным партнером международного гастрономического шоу CREATIVE CHEFS SUMMIT , а также провел 2 сезона собственного фестиваля Nemiroff Digestive Fest, который высоко оценили гости заведений.

Примечательно День бармена: тренды миксологии и самое интересное о празднике

Главный секрет фудпейринга – общие основные ароматические компоненты в блюдах и коктейлях. Поэтому для создания максимально удачного сочетание, следует соблюдать основные правила: акцентировать, сочетать или противопоставлять.

Подчеркивать, акцентировать – накладывать подобные профили доминирующего вкуса для эффекта синергии;

Сочетать похожи вкусовые компоненты в блюде и напитки;

Противопоставлять – уравновешивать доминантный вкус и аромат блюда путем противопоставления противоположного вкуса, аромата или текстуры в коктейли. Лучший результат получается при противопоставлении физического эффекта (температуры, карбонизации) и вкуса (горько-сладкого или кисло-сладкого), обеспечивая при этом повторение аромата.

Задача фудпейринга – создать правильные комбинации, которые дают неожиданные сочетания. С их помощью потребитель получает не только гастрономическое наслаждение, но и настоящий взрыв вкусов и ощущений.

Как мы уже заметили, под каждый продукт Nemiroff создавались несколько блюд. Поэтому было бы просто несправедливо не поделиться с тобой примерами фудпейринга с мероприятия.

Лосось гравлакс с сывороткой, укропом и картофельным муссом.

Коктейль Nemiroff Mule (Nemiroff De Luxe, ежевичный ликер, шафрановый итальянский битер-ликер, базиликовый кордиал, имбирный эль).



Лосось гравлакс подавали с коктейлем Nemiroff Mule / Фото Nemiroff

Татаки из говядины с соусом из угря и рисовыми чипсами.

Коктейль Woody Highball (Nemiroff De Luxe Rested In Barrel, Angostura Bitter, кусок лайма, содовая с макадамского ореха и каштана).



Татаки из говядины предлагают пробовать с коктейлем Woody Highball / Фото Nemiroff

Качо е пепе с вешенками в темпуре и соусом унаги.

Коктейль Burning Breakfast (Nemiroff Burning Pear, сухое вино мускат, ликер вербены, битер лаврового листа, сухой вермут, настоянный на польских грибах).



Качо е пепе подавали вместе с коктейлем Burning Breakfast / Фото Nemiroff

Вяленая утиная грудка с хурмой и трюфельным соусом.

Коктейль Apple Honey (Nemiroff De Luxe Honey Pepper, Tiki Bitter, ликер зеленого яблока, Амаретто ликер, микс натуральных кислот, сахарный сироп).



Вяленая утиная грудка подавалась с коктейлем Apple Honey / Фото Nemiroff

Сливочная панакота с сорбетом из водки и цитрусов.

Коктейль Bold & Bloody (Nemiroff Bold Orange, Cocchi Americano, ликер красного апельсина и апельсиновый битер, пена из итальянского аперитива на основе соевого, ванильного молока, османтуса и воды апельсиновых цветов).

Каждый из коктейлей, которые приготовили при гастро-ужина, созданный на основе продукции Nemiroff. Это премиальная водка с самобытным характером, которая вносит вклад в барную культуру на мировом уровне, а также отмечена за вкус ТОП-барменами США на конкурсе Bartenders Spirits Awards . Водка Nemiroff второй год подряд является основой коктейлей на фудпейрингу к блюдам от лучших шеф-поваров Европы.



Водка Nemiroff отмечена за вкус ТОП-барменами США / Фото Nemiroff

Попробуй также Равиоли с курицей и коктейль Wild Berry: варианты фудпейринга