Вечер пятницы создан для того, чтобы ты наконец расслабился и мог отдохнуть после тяжелой рабочей недели. Стань барменом у себя дома, попробуй помиксовать вкусы и удиви друзей. В рубрике барMEN к твоему вниманию рецепт Nemiroff Spritz – твиста популярного во всем мире Aperol Spritz.

Мы на Men 24 знаем, насколько важно расслабиться после рабочей недели. В этом тебе однозначно может помочь Nemiroff Spritz – легкий алкогольный коктейль, который сделает твой вечер ярче!

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Nemiroff Spritz – твист популярного во всем мире алкогольного коктейля Aperol Spritz. Коротко пройдемся по истории появления оригинального напитка, ведь она довольно интересна.

Что такое Aperol Spritz? Это газированный коктейль. Готовят его на основе игристого вина (не путать с шампанским), итальянского аперитива Aperol, а также содовой воды. Подается он с долькой апельсина.

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История появления Aperol Spritz

Как ты уже понял, название коктейля связана с битером Aperol, который является его незаменимой составляющей. Правда, так было не всегда. Например, первые "спритц ы " начали готовить в середине 19 века. И ими утоляли жажду. Это делали австрийские военные, которые смешивали вина с газированной водой. И появились "спритц ы " в регионе Венето (Венеция), который в то время входил в состав Австрийской империи. Оригинальный же Aperol появился в составе коктейля с 1919 года.



Этот напиток может быть аперитивом, а также дижестивом / Фото istock

С чем подавать Nemiroff Spritz?

Этот напиток – отличный вариант аперитива, а также дижестива. Поэтому им можно как начинать трапезу, так и завершать ее. Также коктейль можно употреблять как самостоятельный напиток, чтобы расслабиться и хорошо провести время с друзьями.

Приготовление Nemiroff Spritz



Рецепт приготовления алкогольного коктейля Nemiroff Spritz / Фото Nemiroff

Ингредиенты:

Nemiroff Wild Cranberry – 30 мл

Сок лимона – 20 мл

Сахарный сироп – 15 мл

Prosecco – 90 мл

Приготовление Nemiroff Spritz:

Залей в бокал вкусовую водку Nemiroff Wild Cranberry. Добавь к ней сок лимона и сахарный сироп. Перемешай. Добавь Prosecco . Можно украсить долькой апельсина.

Наслаждайся Nemiroff Spritz в хорошей компании, чтобы расслабиться и хорошо провести вечер!